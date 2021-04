Einbrecher steigen in ein Bürogebäude in Lechhausen ein

Ein unbekannter Täter bricht in mehrere Gebäude in Augsburg-Lechhausen ein. Er hinterlässt einen hohen Sachschaden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht auf Mittwoch in ein Bürogebäude im Bereich der einstelligen und 10er-Hausnummern in der Toblacher Straße eingebrochen. Laut Polizei hebelte der Einbrecher Fenster auf und gelangte so in die Objekte. Hier verschaffte er sich auch zu versperrten Büroräumen Zutritt, so die Polizei. Der Beuteschaden wird auf insgesamt 500 Euro geschätzt und der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht in Tatortnähe festgestellt haben, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)