17:00 Uhr

Einbrecher steigt in Wohnung im Bärenkeller ein und stiehlt Lebensmittel

Ein Unbekannter ist in ein Mehrparteienhaus im Augsburger Stadtteil Bärenkeller eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitag vergangener Woche in ein Mehrparteienhaus im Bärenkeller eingebrochen. Laut Polizei stieg der Täter in der Zeit zwischen 18.50 Uhr und 22 Uhr im Amselweg auf Höhe der 20er-Hausnummern in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Wohnungstür wurde durch den Täter aufgehebelt, der nur Lebensmittel gestohlen habe, so die Polizei. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)

