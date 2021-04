Einbrecher steigt in ein Büro in Augsburg-Hochzoll ein

Ein unbekannter Täter drang im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag in der Meringer Straße auf Höhe der 130er-Hausnummern in ein gewerbliches Objekt ein. Der Täter gelangte über ein aufgehebeltes Fenster in das Objekt und verursachte laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Beutewert wird auf 1200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)