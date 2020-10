vor 19 Min.

Einbruch in Wohngebäude

Unbekannte brachen in ein Wohnhaus in Augsburg-Bergheim ein. Sie erbeuteten nicht nur Schmuck, berichtet die Polizei.

Am Dienstag ist in der Zeit zwischen 17.30 und 21 Uhr in der Hauptstraße in Bergheim im Bereich der 10er Hausnummer eingebrochen worden. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster des Anwesens ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude, so die Polizei. Im Haus durchsuchten der oder die Täter mehrere Zimmer. Erbeutet wurde Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

