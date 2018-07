vor 57 Min.

Eine Hochzeitsfeier mit einer überraschenden Geburt

Ramona und Daniel Klein haben ihre Hochzeit in der Augsburger Wache der Johanniter gefeiert. Mit einem besonderen Gast: Spätnachts kam auf der Rücksitzbank eines Autos ein Kind zur Welt.

Von Jörg Heinzle

Rote Rosen im Rettungswagen: Von solch einer Hochzeit hatte Daniel Klein geträumt. Seit Jahren ist er bei der Johanniter Unfall-Hilfe in Augsburg engagiert, er arbeitet dort auch hauptamtlich als Leiter des Bereichs soziale Dienste. Deshalb war es sein Wunsch, in der Uniform der Johanniter zu heiraten. Am vergangenen Samstag wurde ihm dieser Wunsch erfüllt. Er und seine Frau Ramona gaben sich das Ja-Wort. Es wurde ein ganz besondere Hochzeitsfeier – denn spätnachts kam auch noch ein Baby auf die Welt.

Es war eine richtige Johanniter-Hochzeit: Getraut wurde das Brautpaar von einem Mitglied des Johanniter-Ordens, vom evangelischen Pfarrer Matthias Dreher. Die Feier fand dann auf dem Gelände der Johanniter-Wache am Holzweg statt. Das Wetter spielte mit. Und es gab Hochzeitsfotos im Rettungswagen. Das Brautpaar und zahlreiche Gäste hatten einen langen Atem — und so hatten sie nachts, kurz nach vier Uhr, noch ein außergewöhnliches Erlebnis.

Auf der Wache war das Team eines Rettungswagen in Bereitschaft

Ein Baby kam auf der Rücksitzbank eines Autos auf die Welt. So kam es dazu: Die Eltern des Kindes waren mit dem Auto auf dem Weg in die Klinik Josefinum in Oberhausen. Doch das Baby kam viel schneller als erwartet. Von der B17 aus wählte der werdende Vater den Notruf. Die Leitstelle gab ihm den Tipp, mit seiner hochschwangeren Frau zur nahe gelegenen Rettungswache der Johanniter zu fahren.

Dort befand sich neben den verbliebenen Festgästen nämlich auch das Team eines Rettungswagens in Bereitschaft, das in dieser Nacht Dienst hatte. Der Mann bog mit seinem Auto in den Hof der Wache ein. Sofort halfen Notfallsanitäter Ole Kaske und die Rettungssanitäterin Amelie Oberst bei der Geburt des Kindes. Die Mutter konnte nicht mal mehr in den Rettungswagen gebracht werden. Der kleine Otto kam gleich auf der Rückbank des Autos zur Welt – gesund und munter.

Gibt es nochmal ein kleines Fest?

Daniel Klein muss noch immer schmunzeln, wenn er an diese Geschichte mit Happy End denkt. „Das war natürlich ein ganz besonderer Höhepunkt des Hochzeitsfests“, sagt er. Wenn es nach den Johannitern geht, dann könnte es noch mal ein kleines Fest geben. Mit dem Brautpaar, den Geburtshelfern, den Eltern – und natürlich dem kleinen Otto als Hauptperson.

