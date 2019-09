00:32 Uhr

Eine Märtyrerkirche wird zum Munitionsdepot

Engagierte Gläubige retteten St. Afra im Felde vor dem Abbruch. Das Wittelsbacher Land bietet mit Gut Mergenthau und dem Paardurchbruch weitere idyllische Ziele /

Von Heinz Münzenrieder

Ein an der Wertach beheimateter Augsburger „fremdelt“ manchmal ein wenig mit Blick auf den östlichen Lechrain und das anschließende hügelige Bauernland. Also Anlass genug, dorthin eine „Visitation“ mit dem Fahrrad zu unternehmen. Als Ouvertüre einer solchen Reise ins Altbairische bietet sich der Hochablass an. Vom östlichen Lech-Uferweg zweigt vor dem Erreichen des Weitmann-Sees ein Wirtschaftssträßchen nach Kissing-Süd ab. Dieses führt vorbei am Naturschutzgebiet Kissinger Heide. Die B2 überschreitend, kommen wir bald zum hoch am Lechrain gelegenen Gut Mergenthau mit seinem barocken Hauptbau, der immerhin von Wolfgang Amades Urgroßonkel – dem fleißigen Baumeister Hans Georg Mozart – ersonnen wurde.

Mergenthau dient heute als landwirtschaftlicher Gutsbetrieb mit nicht wenigen Freizeitangeboten. Allerdings: Die dortige 2006 eröffnete „Hiasl-Erlebniswelt“ – die das Leben des in Kissing geborenen Wildschützen und bösen Räuberhauptmanns Matthias Klostermayr thematisierte – hat 2017 leider ihre Pforten geschlossen.

Auf angenehmen Forstwegen erreichen wir dann den am südwestlichen Ortsende von Ottmaring gelegenen Paardurchbruch. Reichlich eigenwillig war die Paar einst schon: Zu Urzeiten strebte sie bei Mering noch dem Lech und damit der erst ein paar Jährchen später gegründeten stolzen Augusta Vindelicorum zu. Doch dann wollte sie offensichtlich von den künftigen Augsburgern nichts mehr wissen. Sie arbeitete sich bei Ottmaring mit aller Kraft durch den Lechrain und fließt seitdem selbstständig der Donau zu. Sie traute sich halt was!

Unsere Velotour verläuft dann – Ottmaring verlassend – über Rederzhausen wieder ins Lechtal, wo uns die Wallfahrtskirche St. Afra im Felde erwartet. Der Überlieferung nach starb hier die heilige Afra den Märtyrertod. Die jetzige Barockkirche besteht am Ort früherer Gotteshäuser schon seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Richtig eng wurde es für sie während der Säkularisation. Denn die Kurbaiern konfiszierten die Kirche und zweckentfremdeten sie als Munitionsdepot. Schließlich sollte sie verkauft oder abgebrochen werden. Engagierte Gläubige erwarben die Kirche, und 1878 konnte sie wieder geweiht werden. Der Rückweg ist jetzt nicht mehr weit: Über die Eisenbahnbrücke beim Schwabhof sind bald der Kuhsee und der Hochablass wieder erreicht.

Insgesamt teilweise hügelige 30 Kilometer. Überwiegend Radwege oder ruhige Nebenstraßen. Details Karte „Radtouren im Wittelsbacher Land“ (erhältlich im Buchhandel, beim Landratsamt Aichach-Friedberg sowie bei den Stadtverwaltungen in Aichach und Friedberg). Einkehr Brauerei-Gasthof St. Afra im Felde, Tel. 0821/6089150 und Seelounge am Kuhsee, Tel. 0821/61013.

