vor 17 Min.

Eine Rentnerin aus Augsburg quält Papageien und landet vor Gericht

Plus Eine 72-jährige Rentnerin aus Augsburg hat fünf Papageien in zu kleinen Käfigen gehalten und die Tiere verwahrlosen lassen. Erst wollte sie das Gerichtsurteil anfechten.

Von Michael Siegel

Es bleibt dabei: 4500 Euro Strafe muss eine 72-jährige Rentnerin aus Augsburg bezahlen, weil sie Tiere gequält hat. Die Seniorin hat nach Ansicht des Augsburger Landgerichts in ihrem privaten Gnadenhof insgesamt fünf Papageien in viel zu kleinen Käfigen gehalten und die Vögel verwahrlosen lassen. Sie nehme ihre Berufung gegen das vorangegangene Urteil des Amtsgerichts zurück, so die Angeklagte, weil sie „gegen die Ämter eh nichts ausrichten“ könne.

Die Strafe von 4500 Euro entsprach nicht dem, was die Tierfreundin sich vorgestellt hatte. Sie sah sich ungerechtfertigt angeklagt und wollte möglichst einen Freispruch. Das hatte sie bereits im vergangenen Oktober klargemacht, als sie noch vor der Urteilsverkündung der Amtsrichterin Berufung angekündigt hatte.

Gericht: Frau aus Augsburg ließ Papageien verwahrlosen

Gegenstand des Verfahrens war einmal mehr die Haltung von fünf Papageien in zwei zu kleinen Käfigen. Diese standen in einem Wohncontainer der Angeklagten auf dem Gelände ihres privaten Gnadenhofes. Dort waren die zwei Nymphensittiche, zwei Wellensittiche und ein Halsbandsittich im Herbst 2018 von zwei Augsburger Amtstierärztinnen entdeckt worden. Schon von außen sei der schlechte Zustand der Tiere zu erkennen gewesen, sagte eine Tiermedizinerin als Zeugin. Bei einer Kontrolle auf dem Gelände seien auch die fünf Vögel angeschaut, dann beschlagnahmt worden. Im Tierheim seien die Vögel untersucht worden. Dabei sei festgestellt worden, dass die Vögel kahle Stellen im Gefieder gehabt hätten, sie verschmutzt, ihre Krallen zu lang und sie teils nicht mehr flugfähig gewesen seien. Nach einigen Monaten in anderen Händen hätten sich die Vögel sichtlich auf dem Wege der Besserung befunden.

Die 72-Jährige nahm das vorangegangene Urteil nach Absprache mit ihrem Verteidiger Sven Gröbmüller erkennbar widerwillig an. Auch die Staatsanwaltschaft nahm ihre Berufung zurück.

Die Strafe in Höhe von 4500 Euro wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz blieb also bestehen. Nun steht die 72-Jährige vor der Aufgabe, mit ihrer Rente von kaum 700 Euro diesen Betrag aufzubringen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen