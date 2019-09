vor 22 Min.

Eine erste Bleibe in der Freiheit

Die Einrichtung für haftentlassene Männer wurde saniert. Jetzt ist das Bodelschwingh-Haus wieder geöffnet

Von Gerlinde Knoller

„Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient.“ Diese Aussage zog sich als roter Faden durch die Einweihungsfeier des nach einer umfassenden Sanierung wiederöffneten Bodelschwingh-Hauses, ein Wiedereingliederungszentrum des Diakonischen Werks Augsburg für haftentlassene Männer im Inneren Pfaffengäßchen. Für über 2,9 Millionen Euro wurde das Haus in den vergangenen eineinhalb Jahren modernisiert. Hier finden Männer, die aus der Haft entlassen wurden, neben einem Dach über dem Kopf auch fachkundige Unterstützung, damit sie wieder in der Gesellschaft Fuß fassen können. Der Bezirk Schwaben als Kostenträger hat jüngst 57 Plätze genehmigt, bisher waren es 36.

Pfarrer Fritz Graßmann, Theologischer Vorstand des Diakonischen Werks, bezeichnete dieses Haus als „Urzelle der Diakonie“. 1887 als Unterkunft für bis zu 100 Männer, vor allem Wohnungslose, gegründet, ist es die älteste Einrichtung des Diakonischen Werks Augsburg. Sie ist benannt nach dem evangelischen Pastor und Sozialreformer Friedrich von Bodelschwingh, der im 19. Jahrhundert wirkte. Pfarrer Fritz Graßmann hob bei der Einweihung hervor, dass Resozialisierung letztendlich auch Opferschutz bedeute – indem für die Haftentlassenen wieder ein stabiler Boden gelegt und aufgezeigt werde, wie ein Leben ohne Kriminalität gelingen kann.

Ilona Luttmann, Fachvorstand vom Diakonischen Werk, zeigte auf, dass mit der baulichen Sanierung des Bodelschwingh-Hauses auch gute Voraussetzungen für die modernen Therapieangebote geschaffen wurden.

Die Männer leben in Wohngruppen zu je fünf Bewohnern. Sie erhalten Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Beruf, wieder eingeübt werden die alltagstauglichen Abläufe; auch die je eigenen Fähigkeiten werden überprüft. Aufgezeigt wird darüber hinaus, wie die Freizeit, die zuvor oft von Alkohol oder Drogen geprägt war, gestaltet werden kann.

„Sie leisten einen wichtigen Beitrag, die Menschen wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückzuführen“, würdigte Staatssekretärin Carolina Trautner, die auch zur Einweihung gekommen war, das Engagement des Diakonischen Werks für die Haftentlassenen.

Sozialreferent Stefan Kiefer wies darauf hin, dass das Bodelschwingh-Haus eingebettet sei in ein „breit gespanntes Netzwerk“ der Stadt, speziell in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe. Mit der Erinnerung an den biblischen Auftrag, „die Gefangenen besuchen“, eines der „Werke der Barmherzigkeit“, weihte Stadtdekan Michael Thoma die Räumlichkeiten ein. Es sei ein Kernauftrag der Kirche, diese Menschen nach der Haft zu begleiten, „damit sie ein Leben in der wiedergewonnenen Freiheit führen können“.

Eine ganze Reihe von Stiftungen hat mit dazu beigetragen, die Gesamtkosten des Projekts zu bestreiten.

Themen folgen