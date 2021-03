Eine neue Feuerwache im Augsburger Westen ist nötig

Plus Sicherheit bei einem Brand- oder Unglücksfall darf nicht davon abhängen, ob man im Süden, Osten oder Westen der Stadt wohnt. Deshalb braucht Augsburg eine dritte Feuerwache.

Die Entscheidung, im Westen der Stadt ein dritte Wache für die Berufsfeuerwehr einzurichten, wird für die Stadtkasse nicht günstig sein. Es wird, so viel ist sicher, einige Millionen verschlingen. In Zeiten von knappen Kassen muss die Stadt jede Ausgabe genau prüfen. In diesem Fall aber kommt man gar nicht umhin, das Projekt voranzutreiben. Augsburg ist gewachsen, gerade auch im Westen. Und mit dem Medizin-Campus bei der Uniklinik kommen sensible Einrichtungen hinzu, die gut geschützt werden müssen. Sicherheit bei einem Brand- oder Unglücksfall darf nicht davon abhängen, ob man im Süden, Osten oder Westen der Stadt wohnt.

Die Berufsfeuerwehr hat schon vor Jahren angemahnt, dass eine dritte Wache erforderlich sein wird. Derzeit ist übergangsweise eine Mannschaft der Berufsfeuerwehr mit einem Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr in Kriegshaber stationiert - doch das kann wirklich nur eine Übergangslösung sein. Es ersetzt nicht die Einrichtung einer dritten Wache. Und die Freiwilligen Feuerwehren können ohnehin keine Versorgungslücken füllen. Ihr Einsatz ist wichtig und verdient große Anerkennung. Da die meisten aber berufstätig sind, sind sie tagsüber nicht so auf die Schnelle einsatzbereit, wie es bei der Berufsfeuerwehr der Fall ist.

