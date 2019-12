Eine weihnachtliche Aktion sollte den Königsplatz wieder beleben

Augsburg hat in der Vorweihnachtszeit viele attraktive Plätze. Der Kö gehört nicht zwingend dazu.

Einkaufen in Augsburg ist in der Vorweihnachtszeit ein stimmungsvolles Vergnügen. Dies gilt vor allem dann, wenn wir uns als Verbraucher nicht selbst zu sehr stressen, weil die Geschenke wieder mal auf den letzten Drücker besorgt werden. Die unterschiedlich gestalteten Weihnachtsmärkte in der Innenstadt, von denen der Christkindlesmarkt als Magnet gerade für auswärtige Besucher heraussticht, tragen zur weihnachtlichen Einstimmung einen wichtigen Teil bei. Ins Auge springen abends die beleuchteten Straßenzüge, die die Aufenthaltsqualität in der City ebenfalls erhöhen. Wer in der Altstadt unterwegs ist, sieht, wie oft die Kronleuchterstationen über den Lechkanälen zum beliebten Fotomotiv geworden sind. Nicht vergessen soll in dieser Aufzählung die liebevoll gestaltete Märchenstraße, die nicht nur für Familien mit kleinen Kindern eine beliebte Anlaufstation ist.

Es sind Faktoren, die entscheidend dazu beitragen, Passanten nach Augsburg in die Innenstadt zu bringen. Welchen Stellenwert gerade das Weihnachtsgeschäft hat, zeigt die aufschlussreiche Passantenzählung in der Bürgermeister-Fischer-Straße, die in dieser Form erstmals vorliegt.

Im Gesamteindruck hat die Einkaufsstadt Augsburg in der Vorweihnachtszeit im Vergleich zurückliegender Jahre tatsächlich gewonnen. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch in diesem Jahr: Es ist schade, dass die Aktion „Eis am Kö“ ausfallen musste, weil die Stadtwerke Augsburg als Sponsor abgesprungen sind. Die Eislaufbahn am Königsplatz, die auch gut angenommen wurde, hatte im Vorjahr für eine Belebung dieses Platzes gesorgt, der gerade jetzt in den Abendstunden trist wirkt. Wegen der Aktivitäten am Kö fühlten sich auch Frauen zu späterer Stunde subjektiv sicherer. Für das Jahr 2020 wäre es deshalb ein großes Ziel, doch wieder ein attraktives Adventsprogramm am Königsplatz auf die Beine zu stellen.

