Eingetaucht ins Reich der Doggen

Eigentlich ist Emma noch ein Baby. Auch wenn es nicht so aussieht, so ist die Dogge im Klub von Präsident Georg Wiedemann erst 16 Monate alt. Wenn die Familie im Arbeitseinsatz ist, begleitet sie die Klubmitglieder wechselweise durchs Biotop.

Georg Wiedemann und die Mitglieder des Doggen-Clubs erweitern das Habitat für Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen.

Von Silvia Kämpf

Westlich des Augsburger Flughafens beginnt das Reich der Hunde. Wer mit dem Auto Richtung Gersthofen abbiegt, passiert zunächst das Areal der Schäferhunde, dann das der Rottweiler und kommt schließlich am Doggen-Club von Georg Wiedemann vorbei. Seit 30 Jahren sind die stattlichen Vierbeiner auf dem paradiesischen, 6300 Quadratmeter großen Gelände zu Hause, das von der Stadt gepachtet ist. Der Präsident des Klubs geht davon aus, dass er sich seinerzeit gegen weitere Interessenten durchsetzen konnte, weil er nicht nur Hundetraining darauf ansiedeln wollte. Inzwischen ist ein Biotop beachtlichen Ausmaßes entstanden, das Pflanzen, Reptilien, Insekten, vor allem aber seinen Lieblingen, den Amphibien, die Heimat sichert. Gleichzeitig geht es aber auch mit eine Menge Arbeit einher.

Georg Wiedemann denkt an die Zukunft, wobei er sich keine Sorgen machen muss. In 45 Jahren habe er 145 Biotope gebaut, wobei er selbst einen Garten in Türkheim als den schönsten bezeichnet. Bei Mühlhausen seien 4000 der 6300 Quadratmeter „hochwertiges“ Biotop. Und damit das so bleibt, treten die Mitglieder des Doggen-Clubs, begleitet von ihren Tieren, regelmäßig zum Arbeitsdienst an. Schon die Neuzugänge unter den Mitgliedern sind mit von der Partie. So wie am jüngsten Samstag die Familie Paschen samt Welpe Emma. Während Nicole Paschen und ihr Mann Michael sowie die Söhne Nico und Diego auf dem Gelände Hand anlegen, ruht sich die erst 16 Monate alte Hündin im Schatten des Vereinhauses unter einem Tisch aus. Spiel und Spaß hat sie mit dem Rüden Eik, einem Scottish Deerhound, der auch beim Tollen den Welpenschutz beachtet.

Tiere werden wesensfester

Insgesamt sind mit Dieter Thust, Martina Schreyl, Georg Wiedemann und den Paschens sechs Arbeitskräfte im Einsatz. Der nahe gelegene Flughafen nimmt auf den Hunde-Trainingsplatz keinen wesentlichen Einfluss. „Im Gegenteil“, sagt der Präsident, „die Hunde werden wesensfester.“ Außerdem sei der Flugverkehr in den vergangenen 30 Jahren spürbar zurückgegangen. Und für die Gegner der Hubschrauber hat Georg Wiedemann ohnehin kein Verständnis. Schließlich müsse jeder Pilot irgendwann trainieren oder seine Maschine reparieren. Und wenn ein Heli in der Luft sei, könne es sich immer auch um einen Notfall handeln. Jeder, der ihn höre, sollte lieber froh sein, nicht mit an Bord sein zu müssen. Denn wenn sie fliege, gehe es oft um Leben und Tod.

Auf große Akzeptanz stoßen die Biotope laut Wiedemann bei der Stadt. Wie er sagt, habe sie sogar auf eine Pachterhöhung verzichtet, wohl weil der Club jährlich zwischen 5000 und 10000 Euro in ihren Erhalt investiert. Auf dem Weg durch hohes Gras, vorbei am Insektenhotel „Summ Summ In“ und den bestehenden fünf Teichen erzählt der Vereinsvorsitzende von den weiteren Plänen. Dazu gehöre es, noch vier Teiche anzulegen, die schon ausgehoben, jedoch noch nicht mit Wasser gefüllt sind. Als erklärter Fan der Amphibien im Habitat freut sich Wiedemann über jedes Platschen, das anzeigt, dass wieder ein Frosch wegen nahender Schritte lieber im Wasser untertaucht. Nur das Zusammenspiel aller vier Elemente – Amphibien, Reptilien, Insekten und Pflanzen – ergebe ein hochwertiges Habitat, das dem Kreislauf der Natur entspreche. Jetzt sollen noch zwei Eidechsen-Biotope kommen.

Natur kann brutal sein

Die Enten, die am Ende des Geländes gerade vier Eier ausbrüten, sind nicht gerade Wiedemanns Lieblinge. Genauso wenig wie die Milane und Reiher, die ihm den Laich, die Kaulquappen und Frösche wegfressen. „Aber ich lasse sie“, sagt er, „weil das Natur ist und Natur“, wie er hinzufügt, „brutal ist.“ Als ein Storch über das Biotop fliegt, schaut der Klub-Obrige nur wissend zum Himmel: „Der ist aus Gablingen“, teilt er mit und gesteht, ihn aber schon vertrieben zu haben.

Nur der Motorenlärm der flankierenden Straße durchdringt die ansonsten himmlische Ruhe. Und die Motorsäge ist zu hören, „weil uns wieder jemand in den Zaun gefahren ist“ und er in der Folge repariert werden muss. Auch die Sträucher müssen zurückgeschnitten werden, die die ehemalige Fettwiese säumen. Wie der Fachmann erklärt, der sich unter anderem in der Schweiz in Sachen Biotop-Wissen weiterbilden ließ, bedeutet Fettwiese nichts anderes als gedüngte Fläche. Heute jedoch sei das Areal als eine Magerwiese zu verstehen, nachdem drei Jahrzehnte nichts mehr zugesetzt worden sei.

Ein Spaziergang übers Terrain wird mit Georg Wiedemann zum Biologie-Unterricht. So sollen Brennnesseln nicht entfernt werden, weil sie den Schmetterlingen Admiral und Zitronenfalter zur Eiablage und damit Vermehrung dienen. Und überall an den Kanten des Gartens liegt Totholz gestapelt und mit langem verrottenden Gras bedeckt. Die sogenannten Benjeshecken dienen vielen Kleintieren – etwa Igeln – als Unterschlupf.

Unliebsamer Besuch

Doch wie so oft gibt es auch in diesem Paradies Schattenseiten, von denen an diesem Vormittag nichts zu erahnen ist. Hin und wieder kommt unliebsamer Besuch auf das Gelände und rupft wertvolle Pflanzen aus. Denkbar wäre etwa, dass die Eindringlinge lieber Gratispflanzen für ihren heimischen Steingarten wollen, als sie teuer im Garten-Center zu kaufen. Doch wie so oft hilft sich die Natur hier selbst. Zur Abschreckung hat sich die Kreuzotter auf dem ruhigen Fleckchen niedergelassen und der will laut Wiedemann niemand im Mondschein begegnen. Denn ihr Biss sei zwar nicht tödlich, aber zumindest schmerzhaft und äußerst unangenehm.

