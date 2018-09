vor 39 Min.

Einkauf-Center ist eröffnet: Augsburger sind neugierig auf das Helio

Über Jahre herrschte Stillstand neben dem Hauptbahnhof. Am Donnerstag hat das Helio mit Geschäften, Gastro und Kino eröffnet.

Um 11 Uhr war es so weit: Das Helio am Hauptbahnhof öffnete seine Türen. Projektleiter Sebastian Kühn durchschnitt symbolisch ein gelbes Band und die ersten Besucher, die vor der Tür gewartet hatten, durften in das neue Einkauf- und Freizeit-Center. Rund 300 Menschen waren zur Eröffnung gekommen, bei der unter anderem Tanzeinlagen, ein Luftballonkünstler und Gewinnspiele geboten waren.

Kino Cinestar startet mit Vorpremiere

Das ehemalige Fuggerstadt-Center war in den vergangenen Jahren modernisiert und umgebaut worden. Noch ist nicht alles fertig, ein Teil der Geschäfte zieht erst in den nächsten Wochen ein. Bereits eröffnet hat unter anderem das Cinestar-Kino mit neun Sälen. Dort sahen am Mittwochabend rund 250 Gäste die Vorpremiere des Films „Ballon“ von Bully Herbig. Startklar sind auch der Drogeriemarkt dm und zum Beispiel der Burgerladen Peter Pane. Der Rewe-Supermarkt und Woolworth werden noch im Herbst folgen. Ein Fitness-Studio folgt 2019.

Die Firma Aktivum SG hat einen zweistelligen Millionenbetrag im Helio investiert. Mit einem Schwenk vom Einkauf- zum Freizeitzentrum soll es erfolgreicher werden als der Vorläufer am Hauptbahnhof, das Fuggerstadt-Center. Neu ist auch ein direkter Zugang zu den Gleisen am Bahnhof. (AZ)

