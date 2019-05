vor 18 Min.

Einkehr im Klostergarten

Die Abtei St. Stephan bietet mehrere Veranstaltungen im Grünen an

Unter dem Motto „Im Garten atmet die Zeit freier“ bietet die Benediktinerabtei St. Stephan verschiedene Veranstaltungen im Klostergarten im Domviertel an.

So findet am Samstag, 25. Mai, die „Tischlesung“ um 11 und um 16.30 Uhr statt. Teilnehmer finden in 60 Minuten Entspannung, Ruhe und Achtsamkeit und dürfen sich wieder einmal aus einem Buch vorlesen lassen. Ein Platz und ein alkoholfreies Getränk sind im Pavillon des Klostergartens oder bei Regen im Gästehaus vorbereitet. Anmeldung unter der Mailadresse: klostergarten-st-stephan@web.de oder unter Tel. 0821/32960.

Ebenfalls am 25. Mai lädt die Theologin Michaela Wuggazzer, Bistum Augsburg, zum meditativen Verweilen im Garten ein. „Stiller Garten – Weiter Atem“ heißt es von 13.30 bis 17.30 Uhr. Anmeldung per Tel. 0821/3166-2591 oder -2540 oder Mail: gemeindekatechese@bistum-augsburg.de.

Unter dem Motto „Ein ganzes Buch lesen“ bringen die Gäste am Samstag, 1. Juni, ein Buch mit, das sie in der Zeit zwischen 13.30 und 17.30 Uhr im Schutzraum des Klostergartens ganz lesen können. Ein Leseplatz und alkoholfreie Getränke sind vorbereitet. Anmeldung per Tel. 0821/32960 oder Mail: klostergarten-st-stephan@web.de. (loi)

unter www.abtei-st-stephan.de.

