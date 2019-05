11:07 Uhr

Einsatz am Kö: Wie ein Feuerwehrmann diese Krähe befreite

Diesen Einsatz am Königsplatz werden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr nicht so schnell vergessen. Eine Krähe in Not wohl auch nicht.

Zum Königsplatz ist die Berufsfeuerwehr am Sonntag gegen 17.30 Uhr gerufen worden. Auslöser war eine Krähe, die dort in einem Baum saß. Das an sich ist nichts Ungewöhnliches. Aber das Tier hatte sich in einer Plastiktüte und damit in den Ästen verfangen und machte da oben ein ziemliches Spektakel. Sie riss mehrere Blätter und kleine Äste vom Baum, hing aber weiter fest, heißt es im Bericht der Berufsfeuerwehr. Etliche Menschen, die die Szene beobachteten, hatten Mitleid mit dem Vogel und alarmierten die Feuerwehr.

Die Krähe hatte sich in der Plastiktüte veheddert und war im Baum gefangen. Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

Die Berufsfeuerwehr fuhr die Drehleiter aus, um der Krähe aus der Bredouille zu helfen. Die konnte sich jedoch noch aus eigenen Kräften losreißen und startete zum Flug durch. Allerdings hing die Plastiktüte wie ein Bremsfallschirm an ihr, erzählt Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel. "Sie segelte an einem meiner Kollegen vorbei." Der griff beherzt zu und fing die Krähe noch im Flug. Die Plastiktüte wurde entfernt. Unter Applaus der Augenzeugen flog die Krähe der untergehenden Sonne entgegen. "Das war ein wunderschöner Einsatz", resümiert Bechtel. (ina)

