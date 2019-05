vor 43 Min.

Einweggeschirr in Ämtern und Schulen tabu

Es soll aber Ausnahmen geben

Die Stadt sagt dem Einweggeschirr in städtischen Ämtern und Schulen den Kampf an. Künftig soll dort kein Einmal-Geschirr mehr benutzt werden dürfen. Die Stadt, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), habe in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion. An Schulen soll geprüft werden, ob an Kaffee-Automaten Pfandbecher des Recup-Systems eingesetzt werden könnten.

Erben sagte in der Sitzung des zuständigen Abfall-Ausschusses des Stadtrats, dass es ein klares Ziel sein müsse, Plastik zu vermeiden. Mit diesem Hintergrund habe man vor einem Jahr die Einführung des Recup-Systems unterstützt. Die Pfandbecher werden inzwischen von 28 Gastronomie-Betrieben mit insgesamt 74 Filialen ausgegeben. Weil die Stadt Plastikbecher nicht verbieten könne, bleibe nur übrig, die Bevölkerung über die ökologischen Folgen zu informieren und selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.

Allerdings waren nicht alle Stadträte darüber begeistert. Alexander Süßmair (Ausschussgemeinschaft) gab etwa zu bedenken, dass der Ansatz gut gemeint sei, aber nicht in allen Einzelheiten durchdacht sei. „Wer wäscht etwa bei Schulfesten das Geschirr? Machen das dann arme Rentner, die sich mit einem 450-Euro-Job noch etwas dazuverdienen müssen?“ Auch Peter Schwab (CSU) sagte, dass sich die Begeisterung bei Elternbeiräten, die ehrenamtlich Schulfeste mitorganisieren, wohl in Grenzen halten werde. Er stimmte daher als Einziger gegen den Vorstoß. „Ich will nicht schuld sein, wenn Schülern dann der Kaffee-Automat weggenommen wird“, sagte er.

Umweltreferent Reiner Erben entgegnete, dass man mit dem Vorstoß „nicht alles verbieten“ wolle. Ausnahmen vom Plastik-Verbot in städtischen Einrichtungen seien durchaus denkbar. In den Ämtern spiele Einweggeschirr inzwischen ohnehin so gut wie keine Rolle mehr. Den Schulen werde der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb beratend zur Seite stehen. Dass es geht, zeige das Beispiel des Gaswerks. Fürs Modular-Festival schaffen die Stadtwerke momentan Mehrweg-Geschirr an. (skro)

