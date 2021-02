12:30 Uhr

Eistauchen und Co. - Mit diesen Sportarten halten sich Augsburger fit

Plus Auch bei eisigen Temperaturen lassen sich Augsburger Sportler ihr Training nicht nehmen. Dabei muss es nicht immer nur Schlittenfahren oder Langlauf sein.

Von Fridtjof Atterdal

"Das Wasser ist im Winter wie in der Südsee - klar mit einer tollen Sicht. Nur ein bisschen kälter." Das Thermometer zeigt ein Grad über null und Benjamin Weber gesellt sich gerade zu seinen Kollegen von der Wasserwacht Haunstetten in den Lautersee. Vor einigen Tagen waren sie sogar unter dem Eis unterwegs. Schnee und eisige Temperaturen bedeuten für die Rettungstaucher noch lange nicht, dass sie auf ihr Training verzichten. Sie sind aber auch nicht die Einzigen, die sich vom Winter nicht von ihren Aktivitäten abhalten lassen wollen.

Kein Sport, aber wichtiges Training: Auch bei Eis und Schnee sind die Taucher der Wasserwacht Haunstetten im Wasser. Bild: Benjamin Weber/Wasserwacht

Auch in dieser Jahreszeit gibt es Sportarten abseits von Langlauf, Schlittenfahren oder Jogging. Derzeit sieht man Menschen im Freien Sport treiben, die wohl ohne die Corona-Pandemie in der warmen Halle oder im Fitnessstudio trainieren würden. Wann immer das Wetter es zulässt, sind öffentliche Tischtennisplatten, Basketballplätze und sogar der Beachvolleyball-Platz am Gögginger Luftbad in Benutzung. Die Sehnsucht nach frischer Luft und Bewegung treibt die Menschen auch bei Minusgraden nach draußen. Für andere ist es völlig normal, sich auch im Winter fit zu halten.

Wenn ein Mensch im Wasser vermisst wird, muss bei den Tauchern jeder Handgriff sitzen. Eine Winterpause können sich die Rettungstaucher der Wasserwacht nicht leisten, die Suchmuster müssen immer und immer wieder eingeübt werden. Die Kälte ist für sie kein großes Problem, ihre Ausrüstung hält trocken und warm. "Wir tragen Trockenanzüge und, je nachdem wie verfroren jemand ist, entsprechendes Unterzeug", erklärt der Chef der Taucher und Vorsitzende der Wasserwacht Haunstetten, Benjamin Weber. Er trägt einen warmen Fleece-Overall unter dem Anzug, dazu Neopren-Socken und wasserdichte Handschuhe. Im Gegensatz zu Hobby-Tauchern ist auch das Gesicht mit einer Maske komplett geschützt - die Vollgesichtsmaske ist sogar mit Funk ausgestattet, sodass die Taucher mit ihrem Team am Ufer sprechen können.

Eistauchen wird im Haunstetter Freibad trainiert

Etwas ganz Besonderes sei der Einsatz unter der geschlossenen Eisdecke, sagt Weber. Das trainiert die Wasserwacht aus Sicherheitsgründen im zugefrorenen Haunstetter Freibad. "Wenn Schnee auf dem Eis liegt, fühlt es sich an, als wäre ein Deckel auf dem Wasser", beschreibt der Taucher. Zu wissen, dass man das Wasser nur exakt da verlassen kann, wo man eingestiegen ist, sei für viele eine Herausforderung. "Diese Übungen sind nur mit viel Aufwand, einer Leine und einem zusätzlichen Sicherungstaucher möglich", so der Tauchausbilder.

Bernd Siebert vom MTB-Augsburg liebt es, bei eisigen Temperaturen mit seinem Rad unterwegs zu sein. Bild: Bernd Siebert

Ganz anderen Herausforderungen sehen sich Mountainbiker im Winter gegenüber. "Man weiß nie, was sich unter der Schneedecke verbirgt", sagt Bernd Siebert vom Mountainbike-Verein "MTB Augsburg". Der leidenschaftliche Radler will auch im Winter nicht auf seinen Sport verzichten und saust bei jedem Wetter über Trails und Waldwege im Augsburger Umland. Der Verein wurde erst im April letzten Jahres nach dem ersten Lockdown gegründet und hat bereits 500 Mitglieder, wie Siebert berichtet.

"Wenn ich auf dem Bike sitze, werde ich ruhiger und entfliehe ganz schnell dem Altagsstress", berichtet der Sportler. Gerade in der Corona-Zeit sei das Mountainbike sein wichtigster Ausgleich. "Wenn meine Frau merkt, dass ich körperlich nicht ausgelastet bin, schickt sie mich aufs Bike", sagt Bernd Siebert und lacht. Wenn er dann nach Hause kommt, brauche es oft den Gartenschlauch, um ihn und Rad vom Dreck zu befreien. "Im Winter ist das Fahren langsamer und technischer, aber trotzdem extrem herausfordernd", weiß er.

Das Mountainbike für den Winter unterscheidet sich kaum von der Sommervariante, sagt Siebert. Er verzichtet nur auf die Federung im Hinterbau des Rades, weil Sand und Dreck den Dämpfern zusetzen. "Spikes braucht man bei Schnee nicht - höchstens etwas weniger Luft in den Reifen, um den Grip zu erhöhen", rät der Sportler. Er ist am liebsten auf Waldwegen und unbefestigten Strecken, unter anderem in den Westlichen Wäldern oder im Derchinger Forst unterwegs.

Athleten von Kanu-Schwaben trainieren auch im Winter

Wenn man derzeit Kajakfahrer auf dem Jugendkanal oder an Lech und Wertach bei eisigen Temperaturen mit der Strömung kämpfen sieht, sind das vor allem Vereinssportler, die sich auf Wettkämpfe vorbereiten. Der Leistungssport ist nach wie vor von den Corona-Maßnahmen befreit, weshalb auch die Athleten von Kanu-Schwaben gerade intensiv trainieren.

Hannah (17) und Philipp (18) Süß fahren auf hohem Niveau für den Verein im Kajak und Kanadier. Neben der Schule absolvieren sie jede Woche zwölf Trainingseinheiten, die Hälfte davon im Wasser. Bei jedem Wetter ins Boot zu steigen, sei nicht immer schön - aber gehört eben zu ihrem Sport, dem sie mit Leidenschaft nachgehen, wie die Geschwister berichten. "Ich trainiere lieber im Warmen - den Winter muss man eben durchziehen, sonst wird's auch im Sommer nichts", sagt die 17-Jährige.

Die Geschwister Hannah und Philipp Süß am Eiskanal. Bild: Silvio Wyszengrad

Doch Eis und Schnee haben auch auf dem Wasser ihre schönen Seiten, findet Philipp. "Wenn es geschneit hat und die Bäume links und rechts mit Schnee bedeckt sind, am besten bei blauem Himmel, machen die Ausdauereinheiten am Lech großen Spaß", sagt er. Auch im Wildwasser, wenn von den Toren Eiszapfen hängen und das Boot mit Eiskristallen bedeckt ist, sei im Winter eine besondere Stimmung, ergänzt seine Schwester.

Sportler in Augsburg trotzen der Kälte

Um im Kajak oder Kanadier nicht zu frieren, tragen die Sportler Halbtrocken-Jacken, unter denen der Fleecepulli normalerweise trocken bleibt. "Wenn allerdings doch mal Wasser eindringt, wird's frisch", weiß Hannah. Die Hände werden mit "Pfötchen" geschützt, Neopren-Fäustlingen, die am Paddel angebracht sind.

Auch wenn es bald wärmer wird, dürfte sich für die Sportler nicht viel ändern. Die Frühlings-Trainingslager sind wegen Corona gestrichen. Ihren Sport lassen sich die beiden davon aber nicht nehmen. Sie bleiben auf dem Wasser - egal was das Wetter macht.

