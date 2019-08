vor 60 Min.

Eltern aus aller Welt kommen ins Gespräch

Interkulturelle Veranstaltungsreihe soll den gegenseitigen Respekt fördern

Von Gerlinde Knoller

Was ist meine Kultur? Womit verbinde ich den Begriff Kultur? Darüber kamen in der städtischen Kindertagesstätte Langemarckstraße Eltern unterschiedlicher Herkunft und „Sprachfachkräfte“ von städtischen Kindertagesstätten miteinander ins Gespräch. Es war der Auftakt zur Veranstaltungsreihe „Interkultureller Elterndialog“, die bis zum Herbst in städtischen Kindertageseinrichtungen in jedem Stadtteil stattfinden soll. Geleitet wurde der Nachmittag von der interkulturellen Trainerin Sophia Schuster.

Schon bei der Vorstellung der Gesprächsteilnehmerinnen wird deutlich, wie unterschiedlich die jeweiligen Wurzeln und Herkunftsländer sind. Die eine Mutter stammt aus Ungarn, eine andere aus Moldawien, bei den Sprachfachkräften kommt eine aus der Türkei, eine andere aus Kenia. Diese berichtet davon, welch großer „Kulturschock“ es für sie gewesen sei, als sie zum ersten Mal in Deutschland ein kaltes Abendessen bekommen habe – Bier, Brot und Wurst. „Was ist denn das?“, habe sie sich gefragt. Inzwischen, mit einem Deutschen verheiratet, gebe es bei ihr zu Hause auch abends Wurst. Kultur, so tragen es die Frauen zusammen, lasse sich nicht nur an der Sprache und am Essen festmachen, sondern auch an der Weise, sich zu kleiden, an der Religion, an der Musik, daran, wie man seine Kinder erzieht, welche Traditionen in der Familie gepflegt werden und an vielem mehr. Über diese Unterschiede hinaus jedoch wurde allen klar, gebe es vieles, was die Menschen eint, etwa der Wunsch, dazuzugehören und dass es der Familie gut geht.

Dieser „Interkulturelle Elterndialog“ ist Teil des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“. Aus diesem Programm wurden in städtischen Kindertageseinrichtungen bereits 16 Sprachfachkräfte angestellt, die die frühe sprachliche Bildung von Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, in besonderer Weise fördern. In der Kita Langemarckstraße in Kriegshaber beispielsweise sprechen die Kinder rund 30 verschiedene Muttersprachen, kommen aus allen möglichen Ländern der Welt. In ihren Familien sprechen die Kinder albanisch, tamilisch, südkoreanisch, rumänisch, polnisch, vietnamesisch und viele Sprachen mehr.

In der Kita Langemarckstraße ist Sandra Karg Sprachfachkraft. Auch ihre Stelle wurde im Zuge des Bundesprogramms eingerichtet. Laut Stadtratsbeschluss vom Juni dieses Jahres soll das Projekt der Sprachkitas in den städtischen Kindertageseinrichtungen auch nach Ende der Förderung durch den Bund ab 1. Januar 2021 weitergeführt werden. Das heißt: Zu den bisherigen Sprachfachkräften sollen im Laufe der folgenden fünf Jahre noch weitere Sprachfachkräfte hinzukommen, sodass alle kommunalen Kindertageseinrichtung in Augsburg damit abgedeckt sind.

An diesem „Interkulturellen Elterndialog“ wird noch ein weiteres Ziel dieses Projekts deutlich: Auch die Eltern – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – sollen miteinander ins Gespräch kommen. „Ich möchte verstehen, warum andere auf eine bestimmte Weise handeln“, sagt etwa die ungarische Mutter. Einig sind sich die Frauen in der Runde darin, wie wichtig es ist, einander in aller Verschiedenheit mit Respekt zu begegnen.

