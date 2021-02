Endlich gibt es konkretere Infos zur Zukunft des Schwabencenters

Auch wenn es für die Anwohner und Bewohner nicht ersichtlich ist, die Neukonzeption des Schwabencenters scheint voranzugehen. Das ist gut zu wissen.

Nach außen hin scheint beim Schwabencenter weiterhin völliger Stillstand zu herrschen. Die Zeiten, in denen das Einkaufscenter ein begehrter Standort für Gewerbe und Einzelhandel waren und Augsburger sich gerne zum Essen oder Kaffeetrinken trafen, sind längst vergangen. Dass sich im Schwabencenter einst eine kultige Disco befand, wissen nur noch wenige. Heute ist die Ladenpassage unter den Türmen nur noch ein trauriges Überbleibsel, das aus der Zeit gefallen ist. Etliche Geschäfte haben hier in den vergangenen Jahren dichtgemacht. Pläne zur Sanierung gibt es schon lange. Doch sie zerschlugen sich, Eigentümer wechselten. Doch es gibt Hoffnung.

Die Bewohner des Schwabencenters brauchen Klarheit

Das Unternehmen Solidas, das das Schwabencenter 2019 übernahm, präsentiert jetzt nun nicht nur konkretere Ideen. Solidas nennt nun auch erstmals zeitliche Vorstellungen, wie die Neugestaltung in Absprache mit der Stadt voranschreiten soll. Bei der Stadt selbst weiß man um das Schwabencenter als bedeutenden Versorgungsstandort. Für die Bewohner und Anwohner ist es wichtig zu wissen, dass hier kein Stillstand herrscht. Für sie gibt es darüber hinaus zwei wichtige Signale: Einen Supermarkt soll es auch in Zukunft geben. Weiteres Gewerbe, wie auch reha-medizinische Einrichtungen sind angedacht. Das wird vor allem die Eigentümer der Wohnungen in den drei Türmen freuen. Viele haben sich dort auch eingekauft, um die Vorzüge einer Nahversorgung vor Ort nutzen zu können.

Wichtig ist für die Menschen aber vor allem das Signal, das der Eigentümer Solidas nun setzt - nämlich von der Zukunft eines neu gestalteten Schwabencenters überzeugt zu sein und daran zu arbeiten. Auch wenn es noch Jahre dauern kann, bis das neue Konzept vollständig realisiert ist. Wichtig ist auch, dass die Bürger bis dahin nicht mehr im Unklaren gelassen werden.

