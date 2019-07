04.07.2019

Engstelle B 17: Bauarbeiten in Augsburg haben begonnen

Autofahrer müssen seit Donnerstag mit neuen Behinderungen auf der B17 leben: Zwischen den Anschlussstellen Kobelweg und Holzweg haben die Arbeiten begonnen. Ziel ist es, eine dritte Fahrspur zu errichten. Momentan laufen die Vorarbeiten.

Diese Arbeiten finden in den Randbereichen der B 17 statt. Die Fahrbahn wird hierfür eingeengt, wobei zwei Fahrspuren pro Richtung erhalten bleiben. Es wird in diesem Bereich ein Überholverbot eingerichtet, da die zweite Fahrspur schmäler als gewöhnlich ist und damit nur für Pkw nutzbar ist. In dieser Zeit wird nur die Ausfahrt auf den Holzweg von Süden kommend gesperrt, teilt die Stadt mit. Die Arbeiten dauern mehrere Wochen.

Neue Baustelle auf B17 in Augsburg

Die nächsten Bauarbeiten folgen schon am Wochenende: Zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe wird ab Samstag, 6. Juli, die Fahrbahn saniert. Dies bedeutet, dass in jeder Richtung nur ein Fahrbahnstreifen zur Verfügung steht. (AZ)

