Entsteht ein Atommüll-Endlager im Augsburger Raum?

Wohin mit dem Atommüll? Auch die Region um Augsburg kommt dafür in Betracht. Das Foto zeigt symbolische Atommüllfässer im Wald bei Gorleben.

Plus Die Bundesgesellschaft für Endlagerung hält mehrere Flächen in der Region rund um Augsburg für geeignet. Was das bedeutet.

Wohin mit radioaktivem Atommüll? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Die Experten nehmen auch die Region ins Visier: So kommen Teile der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg für ein mögliches Atommüll-Endlager infrage – aber auch der nördlichste Zipfel des Augsburger Stadtgebiets. Entschieden ist in der Frage noch nichts: Nun sollen die möglichen Standorte zur Lagerung hoch radioaktiver Abfälle genauer untersucht werden. Doch schon jetzt sorgt der Bericht der Expertenkommission im Augsburger Land für Diskussionen.

Geht es nach der BGE, kommt zum Beispiel das Gemeindegebiet Altenmünster infrage. Darüber, dass in der kleinen Gemeinde bald radioaktiver Müll lagern könnte, macht sich Bürgermeister Florian Mair allerdings noch keine großen Sorgen. Die Ergebnisse des Zwischenberichts möchte er nicht überbewerten, schließlich kommen neben Altenmünster noch etliche andere Gemeinden in Deutschland potenziell für ein Endlager infrage. „Scharf darauf ist sicher keine Kommune“, sagt Mair. Dennoch findet er es richtig, dass man sich auf die Suche nach möglichen Standorten in Deutschland macht. „Irgendwo muss der Müll ja entsorgt werden.“

Atommüll-Endlager im Landkreis Augsburg möglich

Im Landkreis Augsburg kommen laut BGE einige Orte im nördlichen Kreis infrage, darunter auch das Stadtgebiet von Gersthofen. Die ins Auge gefasste Fläche erstreckt sich auf rund 37000 Quadratkilometer. Das kristalline Gestein im Boden sei geeignet, um Atommüll für eine Million Jahre sicher zu verwahren. Die möglichen Lagerungsstätten würden 300 bis 1300 Meter unter der Oberfläche liegen.

Der Augsburger Landrat Martin Sailer hält den nördlichen Teil seines Landkreises als Standort für ungeeignet und kündigt „vehementen Widerstand“ an, sollten sich die Überlegungen in diese Richtung konkretisieren. Gegenüber unserer Redaktion sagt der CSU-Politiker: „Ich teile die Auffassung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dass der Zwischenbericht zur Suche nach einem geeigneten Atommüll-Endlager allein wegen der Vielzahl an Gebieten, die in der Theorie plötzlich als geeignet gelten, zu vermeidbarer Verunsicherung im ganzen Land führen kann.“

Kaum Aufregung gibt es bislang offenbar im Wittelsbacher Land: Die Wahrscheinlichkeit, dass dort tatsächlich ein Endlager entsteht, schätzen Beobachter als gering ein. Immerhin weise laut BGE mehr als die Hälfte der Fläche der Bundesrepublik günstige geologische Voraussetzungen auf. Es gebe deutlich bessere Standorte als die Region zwischen Lech und Weilach, heißt es.

Augsburger Umweltreferat: Es handelt sich um ein Zwischenergebnis

Ähnlich beurteilt man die Lage beim Augsburger Umweltreferat. Es handle sich bei der Karte um ein Zwischenergebnis. „In der Praxis stehen einem Endlager an dieser Stelle die Wohnbebauung ebenso im Wege wie der Zusammenfluss von Wertach und Lech und die Naherholungsgebiete und Biotopflächen“, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Im weiteren Verfahren dürften nicht nur geologische Abwägungskriterien eine Rolle spielen, sondern es müssten auch soziale Aspekte berücksichtigt werden.

Dass niemand gerne ein Atommüll-Endlager vor der Haustüre haben möchte, kann Raimund Kamm vom Kreisverband des Bundes Naturschutz nachvollziehen. Dennoch sagt er: „Wir müssen in dieser Frage unseren Blick verändern.“ Die entscheidende Frage laute: „Wie können wir einen Standort finden, an dem der Müll für eine Million Jahre gelagert werden kann?“ Der Zwischenbericht der BGE sei ein Schritt in die richtige Richtung.

