10:33 Uhr

Entwarnung nach Großeinsatz der Feuerwehr am Uniklinikum

Die Polizei gibt nach einem Großeinsatz der Feuerwehr am Uniklinikum Entwarnung. Ein defekter Aufzugmotor hatte Rauch verursacht und den Brandmelder ausgelöst.

Am Samstagmorgen hat die Brandmeldeanlage am Augsburger Uniklinikum einen Alarm ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber rückten daher gegen 8 Uhr mit einem entsprechenden Großaufgebot an.

Wie die Polizeieinsatzzentrale gegenüber unserer Redaktion bestätigte, gab es jedoch keinen Brand. Ein Aufzugmotor hatte der Polizei zufolge für Rauchentwicklung gesorgt und so den Alarm der Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Feuerwehreinsatz ist bereits beendet. (AZ)

