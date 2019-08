vor 51 Min.

Er führt das Augsburger Jugendfestival Modular in die Zukunft

Patrick Jung ist der neue Festivalleiter. Der Schwabmünchner hat sich mit dem Singoldsand Festival einen Namen gemacht. Der 30-Jährige ist auch hier kein Unbekannter.

Von Miriam Zissler

Bei Karrieresprüngen nehmen Menschen so manches Hindernis. So soll es Tellerwäscher gegeben haben, die zum Millionär wurden und Auszubildende, die später in ihrem Betrieb in der Geschäftsführung landeten. Patrick Jung kann mit seinen 30 Jahren ebenfalls schon auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. „Vom Volunteer zum Festivalleiter könnte sie umschrieben werden“, sagt er und lacht.

Und tatsächlich: Patrick Jung ist der neue Leiter des Jugendfestivals Modular, das der Stadtjugendring im Auftrag der Stadt Augsburg organisiert. Der Schwabmünchner übernimmt das Amt von Christoph Elwert, der seit 2011 in der Organisation des Festivals eingebunden war. Elwert hat den Posten abgegeben, wird aber der Branche treu bleiben und sich künftig um andere Veranstaltungen und Festivals kümmern.

Er startet im Oktober als Festivalleiter durch

Patrick Jung startet Anfang Oktober als Festivalleiter durch. Als Volunteer, also als ehrenamtlicher Helfer, hat er 2015 beim Modular-Festival nicht angefangen – allerdings hat er sich als Koordinator um die freiwilligen Mitarbeiter gekümmert. „Festivalleiter Stefan Sieber, der sich bis Anfang 2015 um Modular kümmerte, hatte mich angerufen und gefragt, ob ich diesen Job übernehmen will“, erzählt er.

Der Anruf kam nicht von ungefähr. Patrick Jung hatte 2011 das Singoldsand Festival in Schwabmünchen ins Leben gerufen. Für sein „Herzensprojekt“ begann er 2010 beim Bürgermeister vorzusprechen. „Ich wollte etwas schaffen, wo unsere Kleinstadt einmal im Jahr auf den Kopf gestellt wird.“ Ein Festival, bei dem sich die Jugendlichen der örtlichen Vereine einbringen und Geld für ihre Projekte verdienen können. 30 Prozent aller Jugendlichen aus Schwabmünchen beteiligen sich inzwischen Jahr für Jahr am Singoldsand Festival, das vom 22. bis 24. August wieder im Zentrum der Stadt stattfindet. Bands wie Bilderbuch, Bonaparte, Roosevelt oder Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi traten dort bereits auf. Als Patrick Jung 2015 im Modular-Team anfing, sollte er den Bereich der ehrenamtlichen Helfer ausbauen. „In Schwabmünchen hatten wir schon ein Schichtsystem und ein Wertschätzungskonzept“, erzählt er. Das wurde unter anderem auch in Augsburg eingeführt. Heute packen Jahr für Jahr rund 400 junge Menschen beim Augsburger Modularfestival mit an. Das Konzept wurde mehrfach ausgezeichnet – derzeit sind die Macher für den europäischen Jugendkultur-Preis nominiert, der Anfang September in Berlin vergeben wird.

2016 übernahm Jung die Aufgabe des Produktionsassistenten, in den vergangenen drei Jahren leitete er die Produktion. Der 30-Jährige, der nach einer Bäckerlehre eine Ausbildung zum Konditor im Café Schenk dranhängte und nach seinem Zivildienst einen Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann in der Augsburger Musikkantine absolvierte, hat mit den Festivals seine Leidenschaft gefunden.

Derzeit steckt er in den letzten Vorbereitungen für das Singoldsand Festival, das er auch künftig weiter veranstalten will. „Dann aber als Hobby. Mein Beruf wird das Modularfestival sein“, sagt er.

Nach seinem Urlaub will er Mitte September ins operative Geschäft des Augsburger Festivals miteinsteigen und nach einigen Übergaben die Leitung übernehmen. Er freut sich auf den Job, auf die Herausforderungen auf dem neuen Festivalgelände am Oberhauser Gaskessel. „Es ist toll, die Zukunft des Festivals auf dem neuen Kulturareal mitgestalten zu können. Das ist wichtig für die Stadt und die Jugendlichen, die in ihr leben.“

Er will das Festival weiterentwickeln, ihm seine Handschrift verpassen. „Jeder Festivalleiter setzt seine eigenen Parameter. Das werde auch ich machen.“

