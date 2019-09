14:31 Uhr

Er hat den Kiosk am Jakobertor neu eröffnet

Gabriel Akdil hat den Kiosk an der Jakobermauer neu eröffnet.

Gabriel Akdil hat den Zuschlag für den Kiosk in der Jakobermauer am Jakobertor erhalten. Das Konzept des 30-Jährigen ist eine Mischung.

Von Ina Marks

In die Jakobermauer ist neues Leben eingekehrt. Gabriel Akdil hat hier seinen Kiosk eröffnet. Zuvor musste der Laden neben dem Jakobertor, der der Wohnbaugruppe Augsburg gehört, saniert werden. Der Betreiber will mit seinem "Kiosk Corner" neue Kundschaft anlocken. Er sagt, er habe sich mit seinem Konzept gegen viele Mitbewerber durchgesetzt.

„Das ist aber schön geworden. Ich wünsche ihnen viel Erfolg“, meint eine Frau, die aus Neugier kurz in den Kiosk hineinschaut. Gabriel Akdil freut sich über die positive Resonanz, die er bislang bekommt, wie er erzählt. Während der Kiosk früher eher etwas versteckt in der Jakobermauer wirkte, sticht das jetzige Geschäft sofort ins Auge.

Der Kiosk am Jakobertor wirkt jetzt hell, modern und einladender. Bild: Michael Hochgemuth

Die großen Fenster gewähren Einblicke in den Laden, draußen stehen kleine Tischchen mit Blumenvasen darauf. „Früher war der Kiosk eher düster, jetzt ist alles offen und hell“, betont Akdil. Der 30-Jährige hofft, damit künftig eine andere Klientel anzuziehen, als es mitunter vorher der Fall war.

Im Kiosk gibt es auch Produkte aus Augsburg

Sein Kiosk soll eine Anlaufstelle für Passanten, Nachbarn und Bewohner der Jakobervorstadt werden. Bei ihm gibt es frischen Kaffee, Brotzeiten und kalte Getränke, die man an einer Theke mit Blick nach draußen oder auf den Außenplätzen verzehren kann. Momentan arbeitet er noch an einem Konzept, das künftig Suppen und Salate vorsieht.

Im Fokus stehen bei Akdil regionale Produkte. In seinen knallgelben Holzregalen finden sich etwa Waren des Bio-Hanfladens aus dem Helio-Center, August Gin oder Haargummis des Augsburger Ökolabels Degree Clothing. Und natürlich gibt es auch das, was Kioske nun einmal im Angebot haben. Zeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren und viele Süßigkeiten – bis hin zu den weißen Schaumgummi-Mäusen. „Ich will, dass sich die Leute hier wohlfühlen. Auch die Kinder aus den umliegenden Schulen sollen gerne reinkommen“, sagt er mit Blick auf sein Süßigkeiteneck.

Akdil ist selbst schon gerne als Jugendlicher zur Jakobermauer gegangen. Seiner Meinung nach gibt es hier nämlich einen der besten Dönerläden Augsburgs. Nun, etliche Jahre später, ist er mit dem Kiosk Nachbar der Imbiss-Betreiber geworden. Mit seinem kleinen Laden wagt der ausgebildete Einzelhandelskaufmann und Musik-DJ den Spagat zwischen einem ursprünglichen Kiosk und einer modernen Tages-Kaffeebar.

Viel Herzblut habe er hineingesteckt, so Akdil. Er hofft, der Kiosk Corner am Jakobertor werde nicht sein letzter Kiosk in Augsburg bleiben.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 16 Uhr. Weitere Infos unter www.kioskcorner.de.

