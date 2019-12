vor 52 Min.

Er hat sich "ausgesperrt": Polizei warnt vor Betrüger

Vor einem Betrüger, der sich Geld "leihen" will, warnt die Polizei. (Symbol)

Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Betrüger, der sich in Geschäften und Hotels Geld leihen wollte. Bei einem Hotel hatte er mit seiner Masche Erfolg.

Wie die Polizei meldet, behauptete der Mann, sich aus seiner Wohnung in der in der Nachbarschaft ausgesperrt zu haben. Er benötige nun dringend eine dreistellige Summe für den Schlüsseldienst.

Der Mann versprach auch, das Geld schnellstmöglich zurück zu bringen. In einem Oberhauser Hotel gelangte er auf diese Weise an 200 Euro. In anderen Geschäften scheiterte er nach Erkenntnissen der Polizei bislang mit der Masche. Der Verdächtige ist etwa 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, schlank und spricht deutsch.

Die Polizei rechnet damit, dass er es noch öfter probieren könnte. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0821/323-2110. (jöh)

