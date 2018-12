16:00 Uhr

Er schuf eine Augsburger Krippe

Rathaus, Rotes Tor und Stoinerner Ma: Helmut Lemmer hat in Handarbeit eine ganz besondere Kulisse für die Weihnachtgeschichte geschnitzt und gestaltet.

Von Elena Winterhalter

Hoch ragen die Augsburger Türme, Ulrich, Perlach und Dom, über der Stadt auf. In ihrem Schutz drängen sich die Häuser dicht an dicht. Ein Labyrinth durchzogen von schmalen Gassen, die von warmem Licht beleuchtet werden. Ein schöner Anblick für die Gäste, die vor den offenen Toren der Stadt angekommen sind. Es sind Maria und Josef mit dem kleinen Jesuskind, begleitet von einer Hirtenschar.

Mit viel Liebe zum Detail, Geduld und handwerklichem Geschick hat Helmut Lemmer die Weihnachtsgeschichte in seine Heimatstadt geholt. Seitdem steht jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit die Augsburger Krippe im Wohnzimmer der Lemmers – mit den Heiligen Drei Königen, Hirten und dem Stoinerenen Ma. Aber der Reihe nach.

Idee stammt von einer Krippenausstellung

Die Idee dazu, seine Heimatstadt in eine Krippenszenerie zu verwandeln, kam dem 84-Jährigen vor vielen Jahren bei einer Ausstellung vor Weihnachten in Krumbach. „Dort habe ich eine recht rudimentäre Arbeit gesehen, die mich neugierig gemacht hat“, erzählt der pensionierte Zahnarzt. „Augsburg mit überhöhten Türmen.“ Ein Bekannter sagte ihm damals: „Das können Sie auch!“ Er sollte Recht behalten. Kurz darauf begann Lemmer zu schnitzen. Von 1990 bis 1995 entstanden zunächst die kleineren Figuren – oft Weihnachtsgeschenke an seine Frau: Tiere, Hirten, Könige und Maria und Josef. Außerdem begann er mit dem ersten Teil der Stadt, der bei der Ulrichskirche endete. „Ich habe an Holz genommen, was ich finden konnte“, erzählt Lemmer. „Es war mein Hobby, ich bin deshalb nicht systematisch vorgegangen.“

Besonderer Bezug zum Holz

Natürlich geht dabei auch mal was daneben. „Es gibt eine Figur, da weiß ich bis heute nicht genau, ob das ein Hund oder ein kleiner Esel ist“, sagt Lemmer. „Das muss man großzügig sehen.“ Das Thema Holz taucht als Material und Baustoff bei den Lemmers immer wieder auf. „Meine Frau ist Schwedin und wir haben ein kleines Holzhaus dort, da gibt es immer wieder was zu reparieren. Außerdem ist Schweden geprägt von Wäldern und Seen und einer traditionellen Schnitzkultur in den dunklen Wintermonaten.“ Eine Weile renovierte er auch alte Holzmöbel aus der Heimat seiner Frau. Und im Wohnzimmer entdeckt man hier und da kleine Kunstwerke aus Holzstücken, entstanden aus Fundstücken etwa bei Spaziergängen.

Nachdem der erste Teil der Krippe fertig war, ruhte das Projekt bis 2002. „Ich dachte mir, das ist nicht vollständig, wenn der Südteil mit dem Roten Tor fehlt“, sagt Lemmer. Also entstand auch dieser Teil. Dass da jemand am Werk war, der Augsburg schätzt und vor allem sehr gut kennt, sieht man an den kleinen Details. Türme, Tore, Häuser, man erkennt alles wieder. Und gleich hinter dem Stadttor, steht mit dem Stoinernen Ma eine echte Augsburger Sagenfigur, um die Gruppe, die vor den Stadttoren steht, zu begrüßen.