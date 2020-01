vor 49 Min.

Er will Krebskranken helfen: Augsburger veröffentlicht Buch

Ein Augsburger hat eine Geschichte veröffentlicht, um die Elterninitiative krebskranker Kinder zu unterstützen. Grund war ein persönlicher Schicksalsschlag.

Von Miriam Scheibe

Ein Tag im September 2014 war es, der das Leben von Benny Braun abrupt veränderte. Damals, ausgerechnet an Brauns 31. Geburtstag, wurde sein Vater ins Krankenhaus eingeliefert. Diagnose: Krebs. Ein harter Kampf begann, ein Kampf, den Brauns Vater verlor. Bereits neun Monate nach der Einlieferung erlag er seiner Krankheit.

Wie ein "Schlag mitten ins Gesicht" habe sich das angefühlt, sagt Braun. Aber der Augsburger weiß auch, dass er mit seinem Schicksal nicht allein ist. Um andere Betroffene zu unterstützen, gründete er die Krebshilfeorganisation Yana – kurz für "You Are Not Alone", zu Deutsch "Du bist nicht allein".

Auf der Internetseite, die bereits eine Woche nach dem Tod seines Vaters online ging, kann man sich über Krankheit, Behandlungsmöglichkeiten und Umgang mit der Diagnose informieren. Vor allem aber sammelt Yana Spenden für die Deutsche Krebshilfe, für die deutsche Knochenmarkspenderkartei (DKMS) sowie für die Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke.

Augsburger begegnete kleiner Krebspatientin

Besonders Letztere liegt Braun am Herzen. Schlüsselmoment war für ihn die Geburt seiner zweiten Tochter im vorigen Jahr, wie er erzählt. Auf dem Weg zur Station sei er im Krankenhaus einer etwa dreijährigen Krebspatientin begegnet, vollständig bandagiert nach der Chemotherapie. Ein herzzerreißender Anblick sei das gewesen.

Um Lichtblicke, und damit krebskranke Kinder, zusätzlich zu unterstützen, und um ferner dem Drängen seiner Töchter nach neuen Gute-Nacht-Geschichten nachzukommen, hat Benny Braun sich etwas einfallen lassen: Mitte des Jahres veröffentlichte er ein Kinderbuch. Die Erlöse des Verkaufs fließen zu hundert Prozent an die Initiative Lichtblicke. "So hoch wie die Rakete fliegt!" heißt das seinen Töchtern gewidmete Buch. Eine Abenteuergeschichte, in der drei Marienkäfer sich auf die Suche nach dem "Glück der Welt" machen und am Ende entdecken: Das größte Glück sind Familie und Freunde.

Eine Botschaft, die Braun gerade angesichts seines eigenen Schicksalsschlags wichtig ist. "Erfolg und Geld nutzen, wenn es darauf ankommt, nichts. An erster Stelle sollte die Familie stehen", sagt der 36-Jährige.

Braun hofft auf viele Buch-Käufer

Nach dem Verlust seines Vaters hat Braun seine Firma verkauft, um mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen zu können. Auch macht der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes jetzt mehr Sport als zuvor, einmal jährlich geht er zum Gesundheitscheck beim Arzt. Er hofft, dass die auf der Internetseite von Yana zusammengetragenen Informationen andere ebenfalls zu mehr Prävention bewegen. Erst einmal hofft Braun jetzt aber auf viele Käufer seines Buches, damit die Spende an Lichtblicke, gewissermaßen sein spätes Weihnachtsgeschenk an die Initiative, möglichst üppig ausfällt und krebskranke Kinder und deren Familien in der Region davon profitieren können.

