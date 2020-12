vor 11 Min.

Erboster Mann kickt Grillhähnchen in Richtung Verkehrsüberwacher

Auf das Handeln eines Verkehrsüberwachers und der Polizei hat ein Autofahrer ziemlich ungehalten reagiert. Dabei spielte auch ein Grillhähnchen eine Rolle.

Dass man mit dem Essen nicht spielen sollte, bekommen bereits kleine Kinder beigebracht. In diesem Fall hat ein Mann an einem Grillhähnchen seine Wut ausgelassen. Aber nicht nur am Geflügel. Es war am Donnerstag gegen 15 Uhr als ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung der Polizei mitteilte, dass am Zeugplatz ein unversperrtes Auto mit laufendem Motor stehen würde. Die eintreffende Streife zog den Fahrzeugschlüssel ab, versperrte das Auto ordnungsgemäß und brachte eine Benachrichtigung am Fahrzeug an.

Kurze Zeit später kam der 30-jährige Fahrzeugbesitzer zurück. Als ihm vom Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung mitgeteilt wurde, dass die Polizei seinen Fahrzeugschlüssel habe, reagierte es äußerst ungehalten. Wie die Polizei berichtet, warf der 30-Jährige ein Grillhähnchen auf den Boden und kickte den Bratvogel in Richtung des Verkehrsüberwachers. Der 30-Jährige zeigte sich auch gegenüber den Polizeibeamten uneinsichtig.

Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung. (ina)

