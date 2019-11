vor 22 Min.

Erdem Altinisik ist das neue Gesicht der Gewerkschaft Verdi

Der Jurist übernimmt die Geschäftsführung von Verdi in Augsburg. Der 39-Jährige ist ein Mann der leisen Töne. Für ihn zählen die Inhalte.

Von Michael Hörmann

Den ersten Bezug zu gewerkschaftlicher Arbeit hatte Erdem Altinisik schon als Kind. Sein Vater war überzeugter IG-Metaller. Aufgewachsen ist Erdem Altinisik in der Stadtmitte von Augsburg. Heute arbeitet er selbst für die Gewerkschaft in Augsburg. Es ist allerdings nicht die IG Metall, an die der Jurist angedockt hat. Der 39-Jährige ist seit einigen Monaten der Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi, die im Bereich Augsburg rund 20000 Mitglieder betreut.

Verdi steht für Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, in der insgesamt 13 Fachbereiche zusammengeführt sind. Dazu zählen unter anderem der öffentliche Dienst, die Post und der Handel. Diese Struktur von Verdi macht ein Stück erklärbar, warum der Geschäftsführer in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so bekannt ist.

Organisiert Verdi zum Beispiel Aktionen vor und in Betrieben, sind es oftmals die Fachbereichssekretäre, die öffentlich auftreten. Erdem Altinisik ist nicht die Person, die in der ersten Reihe steht. Er ist vielmehr derjenige, der im Hintergrund Abläufe koordiniert und gegebenenfalls zwischen einzelnen Fachbereichen vermittelt. Die meiste Zeit seiner Arbeit verbringt Altinisik, der mit seiner Familie in der Hammerschmiede lebt, am Schreibtisch im Gewerkschaftshaus am Katzenstadel in Augsburg. Der zweifache Vater tritt nicht wie ein Lautsprecher auf, der in kämpferischer Weise auf Forderungen der Gewerkschaft hinweist.

Seine Berufslaufbahn begann Altinisk als Anwalt

Bei der persönlichen Begegnung erlebt man den Verdi-Geschäftsführer als einen Menschen, der seine Worte sorgfältig abwägt. Auffallend ist, dass er dabei nicht ausufert, sondern die Dinge schnell auf den Punkt bringt. Er selbst bestätigt diese Einschätzung: „Früher habe ich als Anwalt gearbeitet. Auch damals hieß es, dass ich mich sehr kurz fasse.“ Der Verdi-Geschäftsführer beschreibt sich als Quereinsteiger, da ihn nach dem Jurastudium der berufliche Weg nicht sofort zur Gewerkschaft führte. Der Anwalt kam erst später zum DGB-Rechtsschutz, ehe er für Verdi tätig wurde.

Dass er nun in einer Spitzenfunktion eingesetzt ist, hat mit internen Veränderungen zu tun. Die zwischenzeitliche Geschäftsführerin musste aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nach vier Monaten niederlegen. Die bisherige Geschäftsführerin Sigrid Giampa lässt derzeit ihr Amt aus familiären Gründen ruhen.

Sie unterstützt Erdem Altinisik als Stellvertreterin. Sigrid Giampa befindet sich bis Ende 2021 in Familienzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft somit der Vertrag von Altinisik als Geschäftsführer. Für ihn sei es kein Problem, sagt er, dass die Tätigkeit vorerst befristet sei: „Für mich ist es eher eine Ehre, die Position zu besetzen.“ Um sich im Berufsleben wohlzufühlen, „benötige ich nicht zwingend die Stelle des Geschäftsführers“. Dass er die Spitzenposition engagiert ausübt, ist zu hören. Hier mag eine Rolle spielen, dass sich der Gewerkschaftsmann intensiv mit Anliegen der Gewerkschaft befasst und Dinge hinterfragt. Er engagiere sich „aus Überzeugung“ für die Interessen von Beschäftigten: „Gewerkschaftsarbeit ist elementar für eine faire Arbeitswelt.“ In den seltensten Fällen herrsche zwischen Vertragspartnern eines Arbeitsvertrags ein Gleichgewicht. Nur durch solidarischen Zusammenhalt könnte diese Gleichgewicht hergestellt werden.

Wo die Herausforderungen für die Gewerkschaften liegen

Als große Herausforderungen, vor denen Gewerkschaftsarbeit steht, sieht der Verdi-Mann die Tarifflucht von Unternehmen, aber auch prekäre Beschäftigungsformen und Altersarmut. Der Gewerkschaftsfunktionär setzt deshalb bewusst auf das Engagement der Beschäftigten, um Einfluss auf gesellschaftspolitische Entwicklungen zu nehmen: „Wir sind eine Mitgliederorganisation. Die Stärke in Betrieben ist abhängig von Anzahl und Bereitschaft der Mitarbeiter, sich zu organisieren.“ Die Stärke zeige sich, wenn Betriebs- und Personalräte aktiv Strukturen in Betrieben mitgestalten.

