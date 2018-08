vor 59 Min.

Erfolg fürs Café Tür an Tür

Landessieger beim Nachbarschaftspreis

Die nebenan.de-Stiftung hat 2017 den Deutschen Nachbarschaftspreis ins Leben gerufen, um nachbarschaftliches Engagement sichtbar zu machen. In diesem Jahr hat sich das Café Tür an Tür, das in einer ehemaligen Busgarage im alten Straßenbahndepot am Senkelbach untergebracht ist, beworben – und gleich den Landessieg geholt.

Cafémanager Mark Habesreiter wird stellvertretend für das Team und den Trägerverein am nächsten Mittwoch in Berlin die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung entgegennehmen. Das Integrationsprojekt hat wie jeder der insgesamt 16 Landessieger die Chance, auch noch einen der drei mit 5000, 7000 und 10000 Euro dotierten Bundespreise zu bekommen. Die Preisträger werden erst beim Festakt bekannt gegeben. Groß ist die Freude schon jetzt: Denn das von großem ehrenamtlichen Engagement getragene Café, das Flüchtlinge, Mitarbeiter des ebenfalls auf dem Areal untergebrachten Zentrums für interkulturelle Beratung und Nachbarn zusammenbringt, kann jeden Euro brauchen.

Eine Preisliste gibt es in dem Lokal übrigens nicht, nur eine Preisempfehlung: Jeder Gast zahlt, soviel er kann oder will. (bau)

Themen Folgen