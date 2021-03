vor 20 Min.

Erfreut diese Blumenpracht bald die Besucher des Botanischen Gartens?

Plus Demnächst kommen im Botanischen Garen viele Pflanzen vom Gewächshaus nach draußen. Wie lange die Grünoase offen bleibt, hängt aber vom Inzidenzwert ab.

Von Andrea Baumann

Seit Montag ist der Botanische Garten in Augsburg wieder für Besucher geöffnet. Wohl vor allem wegen des winterlichen Wetters hielt sich der Andrang in Grenzen. Bis einschließlich Freitag bummelten nur rund 350 Naturfreunde durch die Grünoase am Rande des Siebentischwalds. Dabei gibt es im Botanischen Garten auch zu Beginn der Saison einiges an Frühblühern und Sträuchern zu entdecken. „Wir Gärtner mögen es, wenn man noch die Struktur der Pflanzen sehen kann und nicht alles von Blättern bedeckt ist“, wirbt Leiter Bernhard Winzenhörlein für einen Spaziergang durch die Anlage.

40 Prozent weniger Besucher im Botanischen Garten Augsburg

In den Gewächshäusern zeigt sich bereits, was in den nächsten Wochen blühen wird. Noch dürfen Primeln, Stiefmütterchen und Goldlack in geschützter Umgebung wachsen. Sobald es etwas wärmer wird, werden die Blumen ins Freie versetzt. Winzenhörlein hofft, dass die Farbenpracht dann ihr Publikum findet. Denn der Botanische Garten muss wie andere Freizeiteinrichtungen wieder schließen, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg die 100 überschreiten.

Die corona-bedingten Zwangspausen im vergangenen Jahr haben dem beliebten Ausflugsziel Einbußen bei den Besucherzahlen beschert. „Wir hatten rund 150.000 Besucher und damit 40 Prozent weniger als in normalen Jahren“, bilanziert der Leiter. Noch hat er die Hoffnung auf Ostern nicht aufgegeben, wenngleich neben der Öffnung auch die im Sommerhalbjahr beliebten Veranstaltungen –wie etwa das am 9. Mai geplante Japanische Frühlingsfest – derzeit mit einem großen Fragezeichen versehen seien.

Klar ist indes, dass eine neue Attraktion wohl noch auf sich warten lässt. Die Rede ist vom geplanten Sukkulentenhaus, in dem Kakteen und andere wasserspeichernde Pflanzen ganzjährig präsentiert werden sollen. Laut Umweltreferent Reiner Erben muss die dem Projekt zugrunde liegende Machbarkeitsstudie aus Brandschutzgründen nochmals aktualisiert werden. Er hofft, dass dies in den nächsten Monaten der Fall ist. Denn er sieht das begehbare Sukkulentenhaus, das neben der Pflanzenwelt unter Glas gebaut werden soll, als „wichtigen und publikumswirksamen Bestandteil des neuen Gewächshauskonzeptes“, das zusammen mit dem städtischen Hochbauamt erarbeitet werde.

Freundeskreis bleibt am Sukkulentenhaus dran

Für die Finanzierung kommt der Freundeskreis Botanischer Garten Augsburg auf. Vorsitzende Gabriele Thoma gibt zu, dass die Kosten – die Rede ist von rund einer halben Million Euro – den Verein etwas erschreckt hätten. „Wir haben mittlerweile 160.000 Euro zusammen.“ Das meiste Geld sei über Veranstaltungen im Garten und außerhalb gesammelt worden. Der Freundeskreis hat nach den Worten Thomas schwer an Corona zu knabbern, da zuletzt keinerlei Events stattgefunden hätten. „Auch wenn uns ein ganzes Jahr fehlt, bleiben wir dran“, verspricht die ehemalige Stadträtin.

Öffnungszeiten: Der Botanische Garten kann täglich von 9 bis 18 Uhr besichtigt werden. Die Besucher müssen vorab online ein Zeitfenster reservieren – entweder von 9 bis 13 Uhr oder ab 13.30 Uhr. Für das Wochenende sind noch ausreichend freie Kapazitäten vorhanden.

