Ergebnis halbiert: Der tiefe Fall der Augsburger SPD

Die SPD stürzt bei der Europawahl in Augsburg von 20,5 auf 10,1 Prozent ab. Die Ausgangsbedingungen für die Kommunalwahl könnten nun kaum schlechter sein.

Am Freitag wollte Augsburgs SPD-Fraktionschef Florian Freund eine Aufbruchstimmung in der Partei ausgemacht haben. Am Tag zuvor hatte die Führung der SPD den Ordnungs- und Sportreferenten Dirk Wurm als OB-Kandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020 präsentiert. Durchaus selbstbewusst zeigte sich der 39-jährige Wurm bei seinen ersten Auftritten danach. Am Sonntag kehrte dann tiefe Ernüchterung bei der SPD ein. Es herrscht Katerstimmung. Das Ergebnis der Europawahl von etwas mehr als zehn Prozent ist aus Sicht der Sozialdemokraten beschämend.

Der Absturz ist wahrlich erschreckend: Denken wir nur allein daran zurück, dass noch bis April 2008 ein SPD-Oberbürgermeister im Rathaus regierte. Es war Paul Wengert, der allerdings nach nur einer Amtszeit das Amt verlor. Auf kommunaler Ebene begann mit dem Aus von Wengert im Jahr 2008 der Fall der SPD. Er setzte sich bei der Wahl 2014 fort. Von 19 Stadträten fiel die Fraktion auf 13 Mandatsträger zurück. Dass die SPD von der CSU als Koalitionspartner aufgenommen wurde, mag über das schwache Abschneiden nicht hinwegtäuschen.

Europawahl 2019: Zwischen SPD und Grünen haben sich die Verhältnisse verschoben

Dritter Partner im regierenden Rathaus-Bündnis sind die Grünen, die es im Jahr 2014 auf sieben Stadträte brachten. In nur fünf Jahren haben sich die Verhältnisse nun also komplett verschoben. Die Grünen haben die SPD längst überholt und abgehängt. Landtagswahl und Europawahl sind Indizien dieser eindeutigen Entwicklung.

Die Ausgangsbedingungen für die Kommunalwahl 2020 könnten unter diesen Voraussetzungen kaum schlechter sein für die SPD und ihren OB-Kandidaten. Auch wenn Dirk Wurm als Person punkten mag, zieht ihn der Sturz seiner Partei ebenfalls nach unten. Wer das Kräfteverhältnis zwischen SPD und Grünen analysiert, muss sagen: Dirk Wurm darf froh sein, wenn er als Kandidat vor dem Grünen-Bewerber liegen würde. Wer hätte dies noch vor ein paar Jahren in einer Stadt gedacht, in der die Sozialdemokraten lange Zeit die bestimmende Kraft waren. Man denke nur an die erfolgreiche Ära unter Alt-Oberbürgermeister Hans Breuer.

