21.05.2019

Ergebnisse, Bilder, Video: So schnell waren die Firmenlauf-Sieger

Tausende Sportler starteten trotz des schlechten Wetters zum Firmenlauf 2019 in Augsburg. Die aktuellen Ergebnisse, viele Bilder und ein Video finden Sie hier.

Der Augsburger Firmenlauf ist die Breitensport-Veranstaltung der Superlative in Schwaben. Trotz des schlechten Wetters waren rund 8000 Menschen dieses Jahr beim 8. M-net Firmenlauf dabei - die Veranstaltung war bereits seit Wochen ausverkauft. 12.000 Sportler hatten sich angemeldet, am Ende traten 8001 tatsächlich an.

Firmenlauf 2019: Video zum Zieleinlauf

Erschöpft, aber glücklich kamen die Läufer im Ziel an. Sie mussten bei dem Lauf dem Regen trotzen - auf den viele Läufer aber eingestellt waren. Manche stimmten auch ihre Kostüme darauf ab, sodass sogar Läufer in Schwimmflügeln unterwegs waren.

Hier können Sie den Zieleinlauf im Video sehen. In diesem Moment haben die Läufer die 6,3 Kilometer geschafft:

Bilder zum Firmenlauf 2019 in Augsburg

Die Ergebnisse vom Augsburger Firmenlauf

Die ersten Läufer sind bereits nach weniger als 20 Minuten im Ziel. Der schnellste war wie bereits 2016, 2017 und 2018 Johannes Hillebrand, diesmal in 18 Minuten und 54 Sekunden. Er startete für Automobile Tierhold. Schnellste Frau war Franziska Krull (mk publishing) in 23:18 Minuten.

Die (vorläufigen) Ergebnisse in der Übersicht:

Herren Einzelwertung

Platz 1: Johannes Hillebrand, 18:54 Minuten, Automobile Tierhold

Platz 2: Yossief Tekle, 19:44 Min., Sport Förg

Platz 3: Andreas Beck, 20:22 Min., MAN Energy Solutions

Damen Einzelwertung

Platz 1: Franziska Krull, 23:18 Minuten, mk publishing GmbH

Platz 2: Anna Kramer, 23:43 Min., Stadt Augsburg

Platz 3: Jessica Huhn, 24:20 Min. International School Augsburg

Herren Azubiwertung

Platz 1: Benjamin Fink, 22:49 Min., manroland Goss web systems

Platz 2: Rene Tretschok, 22:49 Min., Karwendel-Werke

Platz 3: Julian Bittner, 23:35 Min., Hofner Hebetechnik

Damen Azubiwertung

Platz 1: Ann-Kathrin Lehner, 25:20 Min., Kuka

Platz 2: Anna Stempfle 26:31 Min., IFA Technology

Platz 3: noch offen (für die Startnummer 5279 lag zunächst keine namentliche Meldung vor)

Platz 4: Sina Ganzenmüller 28:37, ABUS Security-Center

Herren Studentenwertung

Platz 1: Felix Luckner, 20:52 Min., Universität Augsburg

Platz 2: Enzo Peuser, 21:40 Min., Hosokawa Alpine

Platz 3: Tobias Weyer 21:41 Min., German Bionic Systems

Damen Studentenwertung

Platz 1: Lea Schmitz 25:47 Min., Universität Augsburg

Platz 2: Annika Haas 25:53 Min., MAN Energy Solutions

Platz 3: Anna-Sophie Peters 27:25 Min., Human eSource

Teamwertung Herren

Platz 1: Hosokawa Alpine Top Team, 1:27:56 Stunden

Mario Leser, 20:58 Min.

Tobias Walter, 21:40 Min.

Enzo Peuser, 21:40 Min.

Elmar Kügle, 23:40 MIn.

Platz 2: Helirunners, 1:30:15.4 Std.

Manuel Leinfelder 20:55 Min.

Benedikt Owert 22:08 Min.

Benjamin Jörg, 22:35 Min.

Thomas Braun, 24:39 Min.

Platz 3: GROB HR-Running 1, 1:37:18.1 Std.

Florian Mauler 20:47 Min.

Dominik Breher, 25:11 MIn.

Manuel Rothermel 25:21 Min.

Karl Hempfer, 26:01 Min.

Teamwertung Damen

Platz 1: Power-Team Damen, 1:54:26.1 Std.

Andrea Damman 27:26 Min.

Carolin Manthey 28:20 Min.

Birgit Paula 28:55 Min.

Miriam Sedlmeier, 29:47 Min.

Platz 2: HPC runners winner girls, 1:54:54.4 Std.

Salome Sager 25:46 Min.

Felicitas Probst 28:21 Min.

Sabrina Slowiok, 28:45 MIn.

Lou Penzien, 32:04 Min.

Platz 3: Ladies First, 1:55:44.5 Std.

Ann-Kathrin Lehner, 25:20 Min.

Marina Merk, 29:43 Min.

Dorothea Raich, 30:17 Min.

Karoline Strobl, 30:26 Min.

Teamwertung Mixed

Platz 1: MK Friends, 1:35:05.1 Std.

Florian Kerber, 21:28 Min.

Josef Sapper 21:38 MIn.

Sybille Mai, 26:00 Min.

Maria Hivner, 26:02 Min.

Platz 2: helvetia Servicebüro 1, 1:42:49.1 Std.

Tobias Werner, 23:58 Min.

Richard Negele, 24:08 Min.

Peter Kostrewski, 24:42 Min.

Nadine Kostrewski, 30:03 Min.

Platz 3: Brunnenläufer 1, 1:45:22.9 Std.

Abdiraqiib Hassan, 23:24 Min.

Stefan Adamek, 25:00 Min.

Dorit Gairhos, 28:06 Min.

Thomas Wartha, 28:54 Min.

Die Ergebnisse werden zum Teil noch aktualisiert.

