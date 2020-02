09:25 Uhr

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Walkertshofen: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Walkertshofen finden Sie am 15. März hier. Wir informieren dann über die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl.

Am 15. März öffnen in ganz Bayern die Wahllokale für die Kommunalwahl 2020. Dann werden auch die Einwohner von Walkertshofen bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl darüber entscheiden, welche Kandidaten im Gemeinderat sitzen werden und wer in Zukunft das Amt des Bürgermeisters ausübt. Die Ergebnisse sollen noch am Wahlabend bekanntgegeben werden. Sie finden die Wahlergebnisse dann in diesem Artikel.

Wenn am 15. März um 8 Uhr morgens die Wahllokale in öffnen, haben Bürger in ganz Bayern die Gelegenheit, ihre Stimme bei der Kommunalwahl 2020 abzugeben. Bis um 18 Uhr können die Stimmzettel in die Wahlurnen eingeworfen werden. Wenn am Abend die Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie hier darüber informieren.

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Walkertshofen an dieser Stelle.

Die amtierende Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl tritt auch in diesem Jahr an und möchte die Gemeinde weitere sechs Jahre regieren. Ihr einziger Gegenkandidat ist Sven Janzen, der bereits von 2008 bis 2014 Bürgermeister von Walkertshofen war.

Mit knapp rund 1100 Einwohnern können im Gemeinderat von Walkertshofen insgesamt zwölf Sitze an die zur Wahl stehenden Kandidaten vergeben werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Walkertshofen: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Bei der vergangenen Kommunalwahl entfielen etwa die Hälfte der Stimmen auf die CSU/Freie Bürger und die andere Hälfte ging an die Gruppierung Pro Walkertshofen. Hier die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2014 im Überblick:

CSU /Freie Bürger: 51,6 %, 6 Sitze

/Freie Bürger: 51,6 %, 6 Sitze Pro Walktertshofen: 48,4 %, 6 Sitze

