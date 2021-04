Erschwerter Rettungseinsatz: Hund verteidigt bewusstloses Herrchen

Ein Hund beschützte sein offenbar bewusstloses Herrchen so stark, dass ihn zuerst ein Polizei-Hundeführer unter Kontrolle bringen musste, bevor der Rettungsdienst eingreifen konnte.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei wurden am Dienstag in die Parkanlage am Prinzregentenplatz gerufen, da dort ein Mann bewusstlos und nicht ansprechbar liegen würde. Eine direkte Untersuchung des 35-Jährigen war zunächst nicht möglich, da der Hund des Mannes, welcher an dessen Bein mit einer Leine fixiert war, einen starken Beschützerinstinkt an den Tag legte, so die Polizei. Erst ein hinzugerufener Polizei-Hundeführer konnte den Hund mit einer zweiten Leine unter Kontrolle bringen.

Der Mann wurde unter Polizeibegleitung in ein örtliches Bezirkskrankenhaus gebracht. Der Hund musste in die Obhut des Tierheims gegeben werden. (ziss)