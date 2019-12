vor 31 Min.

Erste Bands für das Modular-Festival 2020 stehen fest

Die Hamburger Techno-Marschkapelle Meute tritt unter anderem auf dem Modular 2020 in Augsburg auf. Der Vorverkauf läuft gut an. Es gibt eine Neuerung.

Von Miriam Zissler

Die Planungen für das Augsburger Modular-Festival 2020 (11. bis 13. Juni) nehmen Formen an: Kurz vor dem Jahreswechsel geben die Organisatoren vom Stadtjugendring (SJR), die im Auftrag der Stadt das Jugendfestival veranstalten, die ersten Musiker und Bands bekannt. Als ersten Headliner nennt Clemens Wieser, der für Booking und Marketing zuständig ist, die Hamburger Technoband Meute. „Es ist eine Marschkapelle, die international erfolgreich ist“, sagt er. Die Musiker lösen die elektronische Musik vom DJ-Pult ab und machen sie sichtbar. Als Grundlage dienen der Band Technohits, die sie neu arrangieren und mit voller Blechbläser-Wucht das Publikum beschallen. „Wir sind sehr stolz, dass wir von ihnen eine Zusage erhalten haben. Sie gehen im kommenden Jahr auf Welttournee“, sagt Festivalleiter Patrick Jung.

Modular 2020: The Gardener & The Tree und Martin Kohlstedt

Daneben geben die Organisatoren bekannt, dass die Schweizer Indie-Folk-Band The Gardener & The Tree und die Stuttgarter Indie-Band Rikas beim Jugendfestival Modular auftreten werden. Letztere Band trat bereits 2017 bei dem Augsburger Festival auf. Außerdem gibt es Hip-Hop vom deutschen Rapper Juse Ju und den österreichischen Rappern Keke und Anger.

Martin Kohlstedt steht ebenfalls auf dem Programm. Der Neoklassik-Pianist wird ein elektronisches Set bieten. „Er wird einer der Künstler sein, die bis 24 Uhr spielen dürfen“, sagt Patrick Jung.

Modular in Augsburg: Musik darf bis 24 Uhr gespielt werden

Das ist eine Neuerung: Bislang endeten die Konzerte bei Modular um 23 Uhr. „Doch nachdem in den vergangenen Wochen alle beteiligten städtischen Behörden gehört, die Erfahrungen des ersten Modular-Festivals am Oberhauser Gaswerk besprochen wurden und auch die gemessene Lärmentwicklung abgeglichen wurde, dürfen wir ab dem kommenden Jahr bis 24 Uhr spielen“, so der Festivalleiter. Diese musikalische Zugabe soll an jedem Abend auf zwei Bühnen angeboten werden.

„Manche Künstler eignen sich bei einem Open Air vor allem für einen Auftritt im Dunklen. Martin Kohlstedt ist sicherlich einer von ihnen“, sagt Clemens Wieser. Für das Publikum bietet diese Erweiterung nicht nur ein Mehr an Konzert, sondern auch einen zusätzlichen Grund, länger auf dem Festivalgelände zu verweilen. Das ist für den Veranstalter nicht unerheblich: In diesem Jahr lief ein hohes Defizit auf, weil der Samstag verregnet war und die Besucherzahlen sanken. Durch den Umzug vom Wittelsbacher Park an den Oberhauser Gaskessel war zusätzlich die Aufenthaltsdauer des Publikums gesunken. Mit dem späten Auftritt wollen die Organisatoren gegensteuern.

Grundsätzlich können die Veranstalter auf eine Vielzahl von treuen Modular-Fans zählen. Obwohl in den vergangenen Wochen noch keine Bands bekannt waren, verkauften sich die 1500 vergünstigten Early-Bird-Tickets innerhalb von elf Tagen. Nun sind die Dreitagestickets zum Preis von 50 Euro (ermäßigt) und 65 Euro (regulär) erhältlich. Ab Februar gibt es zusätzlich auch die Tagestickets zu kaufen.

Neue Ideen für das Mitmachprogramm gesucht

Die neuen Organisatoren wollen aber auch neues Publikum gewinnen und zum Mitmachen animieren. Vor wenigen Tagen hat der Stadtjugendring einen Ideenwettbewerb für das Programm abseits der Bühnen ausgerufen. Das Mitmachprogramm wird traditionell von Einrichtungen und Jugendorganisationen des Stadtjugendrings sowie von weiteren Organisationen, Institutionen und Initiativen auf die Beine gestellt.

Nun werden weitere Programmideen für die „Spielwiese Modular“ gesucht. Dabei gehe es um konkrete Vorschläge, die auf Erhöhung der Verweilqualität, Sport- und Bewegungsprogramme, Sichtbarmachung jugendkultureller Strömungen und mehr Beteiligung abzielen, so die Veranstalter. Es können auch „Tandem-Ideen“ eingereicht werden, die in Kooperation mit anderen Partnern entwickelt und durchgeführt werden. Bewerbungsschluss ist der 27. Januar. Patrick Jung: „Wir sammeln nun alle Ideen und werden uns im Februar entscheiden, welche realisiert werden sollen. Vereine und Institutionen sollen sich nicht scheuen und mit Ideen auf uns zukommen.“ Anfang des Jahres sollen auch die Namen weiterer Künstler bekannt gegeben werden.

Regenwetter und tapfere Festival-Gäste - Tag 3 auf dem Modular

Derzeit wird auch weiter an dem Konzept für den barrierefreien Sportpark gefeilt, der dem Eingangsbereich vorgelagert sein wird und keinen Eintritt kostet.

Tickets gibt es online unter www.modular-festival.de oder bei bekannten Vorverkaufsstellen, wie dem AZ-Kartenservice in der Maximilianstraße. Alle Informationen zur Bewerbung für den Ideenwettbewerb finden Interessierte online unter www.sjr-a.de.

Das könnte Sie auch interessieren:

Beim Jugendfestival Modular 2020 wird sich vieles ändern

Das Modularfestival fährt ein hohes Minus ein

Themen folgen