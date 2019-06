00:31 Uhr

Erste Hilfe als Wettbewerb

Jugendliche aus Bad Windsheim in Franken mussten in der Jakobervorstadt Erste Hilfe bei einem simulierten Herzinfarkt und einer verletzten Inline-Skaterin leisten.

Arbeiter-Samariter-Jugend trug Landeswettbewerb aus

Erste Hilfe wurde am Samstag in der Innenstadt groß geschrieben. An acht Stationen – darunter Willy-Brandt-Platz, Königsplatz und Wittelsbacher Park trat die Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) bei einem Landesjugendwettbewerb an. Die ASJ ist die Jugendorganisation des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Der Landesjugendwettbewerb findet alle zwei Jahre statt. Dabei treffen sich junge Menschen aus den bayerischen ASJ-Verbänden, um sich in Erster Hilfe, Allgemeinwissen und Geschicklichkeit zu messen.

Der gastgebende Verband, der ASB-Regionalverband Augsburg, engagiert sich in den Bereichen Kinderbetreuung, Seniorenhilfe und Behindertenhilfe. Hinzu kommen Mehrgenerationentreffpunkte sowie die Erste-Hilfe-Ausbildung. (AZ)

Themen Folgen