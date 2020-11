11:10 Uhr

Erste Hotels in Augsburg schließen wegen Corona vorübergehend

Plus Der derzeitige Teil-Lockdown führt dazu, dass Augsburger Hotels kaum noch Gäste haben. Die ersten Häuser schließen für einige Zeit komplett - oder denken darüber nach.

Von Andrea Wenzel

Erste Hotels in Augsburg und Umgebung haben vorübergehend wegen Corona und der damit verbundenen Einschränkungen den Betrieb eingestellt, sagt Augsburgs Tourismusdirektor Götz Beck. Offen darüber reden will von den Betroffenen aber keiner. Ihnen scheint die Lage unangenehm, obwohl sie nicht die einzigen sind, denen der Lockdown light, wie er derzeit in ganz Deutschland gilt, schwer zu schaffen macht. Dazu kommt der unsichere Blick in die Zukunft. Denn zunächst sollen sich die strengen Corona-Maßnahmen nur auf den November erstrecken, doch die Entwicklung der Neuinfektionen macht einigen Hoteliers wenig Hoffnung auf eine Lockerung der Regelungen und eine Wiedereröffnung im Dezember.

Hoteliers in Augsburg denken nur noch von Woche zu Woche

Auch Holger Behrens, Geschäftsführer der Gorgeous Smiling GmbH, denkt der aktuellen Entwicklungen wegen daher nur noch von Woche zu Woche. Sein Unternehmen betreibt mehrere Hotels unter anderem in Augsburg. Hierzu gehören eingesessene Häuser wie das Quality-Hotel in Lechhausen, aber auch zwei neue Beherbergungsbetriebe in Göggingen - das Apartment-Hotel Arthotel ANA Living sowie ein Super 8 by Wyndham. Vier Hotels der Gruppe wurden bereits geschlossen, erzählt Behrens. Bei weiteren müsse man wöchentlich prüfen, ob die Aufrechterhaltung des Betriebs Sinn macht. Das gelte auch für Augsburger Häuser. "Natürlich hoffen wir immer, dass die Zahl der Buchungen wieder steigen und doch der ein oder andere Geschäftsmann wie erlaubt auf Reisen geht", so Behrens. Doch aktuell läge die Auslastung der Häuser seiner Gruppe bei dreißig Prozent und darunter.

Wirtschaftlich sei das nicht, aber man sei dem Kunden verpflichtet und könne so auch für die Mitarbeiter ein Stück Normalität bieten. Dazu seien die Hotels auf verschiedenen Buchungsplattformen wie booking.com gelistet. Wenn ein Hotel vorübergehend schließt, wirkt sich dies laut Behrens in der Darstellung der Hotels negativ aus und schade dem Unternehmen zusätzlich.

Auslastungen in Augsburger Hotels liegt bei maximal 30 Prozent

Dass die Lage für den Tourismus und die Hotels derzeit alles andere als gut ist, weiß auch Augsburgs Tourismusdirektor Götz Beck. Wie viele Gäste wegen des Lockdowns aus Augsburg frühzeitig abreisen mussten, weiß er nicht. Darüber gibt es keine offiziellen Zahlen. Klar ist aber, dass nach dem kurzfristig geltenden Beherbergungsverbot der neue Lockdown light die Hoteliers erneut in Schwierigkeiten bringt. "Einige hatten noch auf die Messe Grindtec gesetzt. Aber auch diese Buchungen fallen mit Absage der Messe aus", weiß Beck. Auch viele Tagungen und Kongresse, die Hoteliers sonst Gäste bringen, sind - obwohl sie unter gewissen Auflagen erlaubt wären - vielfach abgesagt.

Wo die Corona-Zahlen am höchsten sind 1 / 4 Zurück Vorwärts Einer der Spitzenreiter bei der Zahl der Covid-19-Infektionen war am Montag neben dem Kreis Rottal-Inn mit 314 Fällen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche die Stadt Augsburg mit 341,3. Das Berchtesgadener Land kam auf 282.

Mittlerweile hat ganz Bayern die Warnstufen rot oder dunkelrot erreicht. Der oberpfälzische Landkreis Amberg-Sulzbach war der letzte gewesen, der noch unter der Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gelegen hatte. Am Montag zählten die Gesundheitsämter dort auf die Einwohnerzahl umgerechnet 50,46 Fälle.

Die Warnstufen stammen noch aus der alten Corona-Ampel mit vier Abstufungen. Allerdings ist sie seit Montag von einheitlichen Regeln für ganz Bayern abgelöst, die die Regionen noch verschärfen können.

Insgesamt sind in Bayern bisher nahezu 110 000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden (Stand Montag, 8 Uhr). 2811 Menschen starben an Covid-19.

Bei den meisten Hotels läge die Auslastung durch Geschäftsreisende derzeit bei maximal dreißig Prozent. Aus seiner Warte profitieren von den wenigen Buchungen vor allem Betriebe in der Nähe zu größeren Firmen oder Einrichtungen wie dem Innovationspark. "Viele versuchen jetzt den November zu überbrücken, wobei die staatliche Wirtschaftshilfe von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus November 2019 durchaus hilfreich ist", sagt Beck. Ergänzt aber im gleichen Atemzug, dass es Zweifel daran gibt, ob danach Hotels wieder öffnen dürfen.

Hoteliers verweisen auf funktionierende Hygienekonzepte

Als Vertreter des Vorstands des Deutschen Tourismusverbands sagt Beck: "Grundsätzlich können wir die harte Entscheidung für den Lockdown nachvollziehen, Gesundheit geht vor. Allerdings muss man diese Zeit jetzt nutzen, um neue und tragfähige Konzepte für weitere Phasen der Pandemie zu erarbeiten." Man könne schließlich nicht ständig mit Lockdowns auf die Dynamik des Infektionsgeschehens reagieren. Stattdessen müssten Strukturen her, die punktuellere Schließungen ermöglichen, für die Bürger transparent sind und damit Akzeptanz finden.

So könnten aus seiner Sicht beispielsweise Botanische Gärten geöffnet bleiben und auch Hotels hätten bislang mit ihren Hygienekonzepten überzeugt. Das bringen auch Augsburger Hoteliers immer wieder zur Sprache. Holger Behrens kennt eine Studie wonach sich nur 0,5 Prozent der Infizierten bei einem Hotelbesuch angesteckt hätten. Für ein Beherbergungsverbot für Touristen sei das aus seiner Sicht keine ausreichende Grundlage.

