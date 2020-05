Erste Sitzung des Stadtrats: Eva Webers Stellvertreter stehen fest

Plus In der Kongresshalle wählen die Augsburger Stadträte seit dem Montagmorgen die neue Stadtregierung. Welche Posten bereits vergeben sind.

Der Stadtrat wählt seit dem Montagmorgen in der Kongresshalle im Rahmen der konstituierenden Sitzung die neue Stadtregierung. Bis zum Mittag standen Referatszuschnitte und Bürgermeisterposten fest. Am Nachmittag wird Oberbürgermeisterin Eva Weber noch ihre Kandidaten für Finanz-, Umwelt-, Bau-, Bürger- und Wirtschaftsreferat vorstellen. Das Sozial- und das Kultur-/Sportreferat sollen, wie berichtet, ausgeschrieben werden.

Als zweite Bürgermeisterin und Bildungsreferentin wurde Martina Wild (Grüne) mit 41 von 61 Stimmen gewählt. Gegenkandidatin Regina Stuber-Schneider (Bürgerliche Mitte; FW) erhielt 17 Stimmen. Sozialreferent Stefan Kiefer ( SPD), der sich nicht zur Wahl gestellt hatte, bekam eine Stimme, zwei Stimmen waren ungültig. Schulsanierungen, so Wild, blieben weiterhin eine zentrale Herausforderung.

Martina wild kontert Kritik der "Bürgerlichen Mitte"

Es gehe aber auch darum, pädagogische Akzente zu setzen. „Es muss egal sein, ob die Eltern bei Amazon im Lager arbeiten oder als Ärzte in der Uniklinik, ob sie im Herrenbach oder in Göggingen zu Hause sind“, so Wild. Kritik seitens der „Bürgerlichen Mitte“, dass sie beruflich bisher nie außerhalb der Politik tätig war, konterte Wild. Ihre langjährige Arbeit im Stadtrat bei diesem Thema, der Austausch im deutschen und bayerischen Städtetag seien eine gute Vorbereitung.

Zum dritten Bürgermeister wurde Bernd Kränzle ( CSU) gewählt. Der bisherige CSU-Fraktionsvorsitzende wird das Amt künftig ehrenamtlich wahrnehmen. Kränzle, der ohne Gegenkandidat antrat, bekam 42 Stimmen. Zehn Stadträte gaben ungültige Zettel ab, Kiefer bekam vier Stimmen.

Am meisten Diskussionen gab es beim Zuschnitt der Referate, der mit 39 zu 22 Gegenstimmen durchkam. „In Zeiten, wo das Geld weniger wird, ist es kaum vermittelbar, ein weiteres Referat zu schaffen“, so Florian Freund, Fraktionschef von „SPD/Linke – Die soziale Fraktion“. Auch die AfD und Bruno Marcon ( Augsburg in Bürgerhand) kritisierten die Schaffung eines neuen Referats. Weber konterte, dass damit keine Mehrkosten verbunden seien, weil es künftig eine Stadtdirektorenstelle (zuletzt schied Hermann Weber aus) geben werde.

Neues Referat in Augsburg: Kommt der Sport zu kurz?

Für Diskussionen sorgte auch die Zusammenlegung von Kultur- und Sportreferat. „Ob bewusst oder unbewusst wird man den Eindruck haben, das die Bereiche gegeneinander in Stellung gebracht werden“, so Freund. Sportfunktionär und Stadtrat Hans Wengenmeir (Die Bürgerliche Mitte; FW)) kritisierte, dass er das Gefühl habe, dass der Sport in der Ausschreibung des neuen Referentenpostens im Vergleich zur Kultur recht kurz komme. Weber hielt dem entgegen, dass es nicht darum gehe, beide Bereiche inhaltlich zusammenzuspannen, sondern es sich organisatorisch angeboten habe.

