vor 42 Min.

Erster Mieter zieht im Juli ins K&L-Gebäude

Der Umbau des Hauses am Königsplatz geht offenbar schneller voran als gedacht. Den Anfang macht ein Supermarkt. Starbucks und Co. werden folgen.

Von Andrea Wenzel

Noch ist kaum vorstellbar, dass im ehemaligen K&L-Gebäude in der Bürgermeister-Fischer-Straße bald wieder Leben sein wird. Noch immer sind die einstigen Fenster mit großen Holzplatten verschlossen und zusätzlich versperren Bauzäune den Blick ins Innere. Wie berichtet wird das Gebäude saniert und die rund 5000 Quadratmeter Fläche neu eingeteilt. Schön anzusehen ist der Eingang zur Bürgermeister-Fischer-Straße während dieser Zeit nicht, doch warten lohnt sich, sagen die neuen Mieter.

Und offenbar geht es mit dem Einzug von Starbucks, Cos, Tredy und Co. schneller als zunächst geplant. Ursprünglich wurde der Herbst diesen Jahres genannt, doch bereits Ende Juli will der erste neue Mieter seine Räume beziehen. Der Lebensmittelhändler Rewe eröffnet dann im Untergeschoss des Gebäudes seinen 1200 Quadratmeter großen Markt. Es wird keine Filiale sein, sondern ein von einer selbstständigen Kauffrau geführtes Geschäft. „Die Dame hat zuvor als Marktleiterin in einer Rewe-Filiale gearbeitet und dann im Außendienst des Hauses viel Erfahrung gesammelt“, berichtet Rewe-Sprecherin Ursula Egger. Mit 1200 Quadratmetern ist die Fläche dieses Rewe etwa doppelt so groß wie bei den City-Filialen in der Maximilianstraße und jener, die am 28. Juni in der Frauentorstraße eröffnen wird.

Im ehemaligen Gebäude von K&L Ruppert am Königsplatz werden unter anderem Starbucks und Cos einziehen. Bild: Bernd Hohlen

Dass Rewe schon so bald einziehen kann, hängt mit den Strukturen des Umbaus zusammen, wie Bernhard Winnen von der für die Umbauarbeiten zuständigen BG-Verwaltungs-GmbH berichtet. „Rewe bekommt eine schon sehr weit ausgebaute Ladenfläche zur Verfügung gestellt und muss nicht mehr so viel in Eigenregie machen wie andere Mieter“, erklärt er. Doch viel länger Zeit wollen sich die auch nicht lassen. Tredy, Anbieter für Damenbekleidung, peilt eine Eröffnung für Sommer an. Ein genaues Datum habe man aber noch nicht, heißt es aus der Unternehmenszentrale. Auch die anderen Mieter, darunter die Kaffee-Kette Starbucks, der H&M-Ableger Cos, der Drogeriemarkt Rossmann, der Augsburger Vollwertbäcker Schubert sowie der Unterwäsche-Laden Hunkemöller wollen sich auf keinen speziellen Termin festlegen. „Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere früher als im Herbst kommt“, so Bernhard Winnen.

Die Augsburger freuen sich auf die neuen Angebote

Für die Stadt Augsburg ist das neue Konzept im Gebäude des ehemaligen Bekleidungshändlers K&L eine runde Sache. Bürgermeisterin Eva Weber sagt: „Die großen und international bekannten Filialisten werden sicherlich eine überregionale Anziehungskraft erzeugen, von denen die gesamte Innenstadt profitieren kann. Gleichzeitig wird auch das innerstädtische Nahversorgungsversorgungsangebot durch die weiteren Mieter, wie die Augsburger Bäckerei Schubert, eine Aufwertung und Stärkung erfahren.“

Spricht man mit den Menschen auf der Straße, fällt die Bilanz ebenfalls überwiegend positiv aus. Vor allem die Jüngeren freuen sich auf die neuen Angebote. Eine ältere Dame sagt: „Für mich ist da nicht viel dabei und einen weiteren Drogeriemarkt hätte ich auch nicht gebraucht. Aber für die jungen Menschen ist das sicher was. Und besser als ein Leerstand ist es allemal.“

