08:29 Uhr

Erster Schnee: Polizei meldet mehrere Unfälle in Augsburg

Der erste Schnee in diesem Winter hat offenbar einige Autofahrer auf Augsburgs Straßen vor eine Herausforderung gestellt.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, registrierte sie am Dienstagmorgen ein erhöhtes Unfallaufkommen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord aufgrund des Wintereinbruchs. Laut einer Sprecherin kam es dabei bislang zu Blechschäden, Personen wurden nicht verletzt. Ob Fahrfehler oder falsche Bereifung Gründe waren, ließe sich derzeit noch nicht sagen.

Ein weiterer Unfall, offenbar nicht winterbedingt, hat sich am Morgen auf Höhe der Steinernen Furt im Stadtteil Lechhausen ereignet. Dort war eine Radfahrerin mit einem Auto zusammengestoßen. Die Radlerin hat laut Polizei leichte Verletzungen erlitten.

Andrang in Augsburgs Werkstätten

In Augsburgs Autowerkstätten herrschte schon in der Früh großer Andrang. Offenbar hatten viele Menschen, wie alle Jahre wieder, noch nicht die Reifen gewechselt. Bei Philipp Kerner und den Kollegen von der ATU in Lechhausen laufen seit 7.30 Uhr die Telefone heiß, wie der Fachberater berichtet. "Wie jedes Jahr gibt es die Kunden, die mit dem Reifenwechsel früh dran sind, aber auch diejenigen, die es bis zuletzt ausreizen."

Bei Seydi Kaya vom gleichnamigen Autoservice in Lechhausen seien Kunden heute Morgen schon Schlange gestanden. Viele habe er wegschicken müssen. "Wir arbeiten nur auf Termin, und unsere Kapazitäten waren bereits ausgeschöpft", berichtet der 51-Jährige. Es gebe immer Kunden, die auf dem letzten Drücker kommen, meint er. "Aber heute war es extrem. Offenbar hat niemand erwartet, dass schon so früh Schnee fällt." (ina)

21 Bilder Impressionen: Der erste Schnee in Augsburg in diesem Winter Bild: Silvio Wyszengrad

