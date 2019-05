Es droht ein Flickenteppich im Nahverkehr

Wenn die Stadt nun Verbesserungen für ihre Bürger umsetzt, tut sie etwas, was das Umland vorgemacht hat. Übersichtlicher wird es dadurch nicht

Vier Millionen Euro Zuschuss pro Jahr aus München für den Augsburger Verkehrsverbund sind viel Geld, aber kein Grund für Luftsprünge: Der Zuschuss ist auf fünf Jahre begrenzt (wer zahlt danach?), und AVV-weit ist das, was sich damit in Sachen Tarifstabilität umsetzen lässt, begrenzt. Große „Geschenke“ an die Fahrgäste lassen sich damit nicht finanzieren, aber an ein paar Stellschrauben lässt sich drehen. Die Augsburger Bürgermeisterin Eva Weber, die vor eineinhalb Jahren von schnellen Änderungen nichts wissen wollte, will die Geldquelle, die sich in München aufgetan hat, nun nutzen, um nachzubessern. Das ist grundsätzlich ein richtiger Schritt. Die Proteste in den ersten Wochen nach der Einführung waren laut.

Die Tarifreform war von Anfang an ein Kompromiss zwischen widerstreitenden Zielen und Interessen aus Stadt und Umland. Die Stadt holt mit ihrem Gutachter das nach, was das Umland schon zur Einführung der Tarifreform vorgemacht hat, nämlich Verbesserungen für sich (allerdings auf eigene Kosten) durchzusetzen. Konkret ist damit gemeint, dass Umlandstädte wie Gersthofen, Stadtbergen oder Friedberg auf die Tarifzonengrenze zwischen 20 und 30 gelegt wurden. Für die dortigen Bewohner war das gut. Die Stadt wird nun auch Verbesserungen herausholen wollen. Ein anderes Ziel der Tarifreform wird darunter aber leiden: Durch die Sonderregelungen wird die Tarifstruktur komplizierter als vor der Reform. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, wenn sich Stadt und Landkreise vom Mantra verabschiedet hätten, dass das alles nicht mehr kosten darf.

