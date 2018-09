vor 36 Min.

Es geht um mehr als korrektes Deutsch

Wie sich die Aufgaben der Helferkreise für Flüchtlinge in den Stadtteilen verändert haben. Offene Beratungsstunden für Flüchtlinge.

Von Stefanie Schoene

Vor drei Jahren wäre ohne sie nichts gegangen, viele arbeiteten am Limit. Heute sind die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe gelassener. Wir haben fünf der Helfer-Urgesteine nach dem Stand der Dinge befragt.

Unentgeltlich und beinah unermüdlich: Hunderte Ehrenamtliche treiben seit drei Jahren die Flüchtlingsintegration in Augsburg an. Fast alle der 38 Standorte, an denen die Stadt derzeit Flüchtlinge untergebracht hat, werden je nach Kapazität der Ehrenamtlichen betreut: Wohnungen und Ausbildungsplätze suchen und zeigen, wie das geht. Firmeninhaber unter den eigenen Bekannten für Azubis akquirieren, gemeinsam Lebensläufe und Bewerbungsschreiben aufsetzen, Praktika und Nachhilfe für die Berufsschule besorgen und Flüchtlinge in persönlichen Krisen auffangen, wenn schlechte Nachrichten aus der Heimat kommen.

Auch Gespräche über den Erwartungsdruck der Familie, Geld zu schicken, gehören zum Alltag der Ehrenamtlichen. Die Arbeit, das berichten Engagierte bei einer kleinen Umfrage unserer Zeitung in den Stadtteilen, habe sich verschoben. Viele der Neubürger sind inzwischen in den Bildungs- und Arbeitsmarkstrukturen der Stadt angekommen oder stehen kurz davor. Das bedeutet, es geht nicht mehr allein ums Deutschlernen, Mülltrennen und Verkehrserziehung, sondern um individuellere Problemlösungen und darum, die Abhängigkeit von den Hilfsstrukturen abzubauen.

In Wohnungen und Pensionen

Hierarchien und Bürokratie sind den Helferkreisen fremd. Teilnehmer in der Hammerschmiede treffen sich monatlich, in Oberhausen Süd wöchentlich. Wer wie viel Zeit für wen und was einbringt, ist jedem selbst überlassen. Isabella Geier wohnt in der Hammerschmiede und ist Lehrerin an der Waldorfschule. Seit die Stadt 2015 in der Hammerschmiede Wohnungen und Pensionen für kleinere Flüchtlingsgruppen anmietete, ist sie dabei. Der Helferkreis aus dem Umkreis der Christkönigskirche zog anfangs 40 Menschen an. Heute, so schätzt Geier, seien noch gut ein Dutzend aktiv. Einmal pro Woche organisieren sie eine offene Beratungsstunde für die Flüchtlinge.

Geier selbst fand 2015 den Weg in zwei Wohnungen, in denen acht junge afghanische Männer lebten. Aus Kostengründen wurden diese 2016 kurz nach Oberhausen verlegt. Sozialreferent Stefan Kiefer, dessen Teams diese dezentralen Unterbringungen im Auftrag der Regierung von Schwaben organisieren, sorgte jedoch dafür, dass sie wieder zurück in den Osten der Stadt ziehen konnten. Im Winter 2017 mietete die Stadt in der Neuburger Straße ein großes Haus an. Heute leben noch vier aus der ursprünglichen Afghanengruppe in diesem Haus, zusammen mit Afrikanern, Syrern und Irakern. Alle vier arbeiten, drei von ihnen als Azubis. Von den anderen ging einer nach Frankreich, einer kehrte freiwillig nach Afghanistan zurück, nachdem er beim Gabelstaplerführerschein durchgefallen war und keine Perspektive mehr gesehen hatte.

Wie es ihm jetzt geht? „Neulich hat er ein Bild geschickt. Die Taliban hatten ihn entführt, übel zugerichtet. Erst seit sein Vater vor zwei Tagen Lösegeld zahlte, ist er wieder frei, hält sich aber versteckt“, berichtet die vierfache Mutter. Die Hilfsbereitschaft von Geier und ihrem Mann geht weit. Sie haben bereits mehrfach Menschen in ihrem Haus aufgenommen, darunter eine kurdisch-syrische Familie, einen jungen Syrer, der sich auf eine Uni-Prüfung vorbereitete, und aktuell einen afghanischen Jugendlichen.

Aus dem sogenannten Afghanenhaus

Für Wedigunda Zillner wäre so viel Nähe nicht denkbar, sie gibt auch ihre Adresse und ihre Handynummer nicht preis. Anfang 2016 gehörte sie zu den zehn Gründerinnen des Helferkreises Oberhausen Nord. Etwa 150 Flüchtlinge, unter ihnen anfangs viele aus dem sogenannten Afghanenhaus in der Zirbelstraße, suchten damals regelmäßig den heute abgerissenen Gemeindesaal St. Martin auf.

Deutschkurse und die Betreuung eines mit mehreren syrischen Familien belegten Einfamilienhauses summierten sich bei Zillner und einer Kollegin beinahe zum Vollzeitjob. Doch jetzt sind viele im Arbeitsmarkt, in Schulen und Kitas angekommen. Amazon sei ein wichtiger Arbeitgeber, erklärt Zillner. Was fehle, seien Jobs für die älteren Frauen und Männer. Sie selbst hat sich inzwischen etwas zurückgezogen. Viele der Flüchtlinge seien nach der Anerkennung aus den überbelegten Siedlungshäusern aus- und weggezogen. „Ich gebe noch zweimal in der Woche Deutschkurse für Frauen in der St.-Josephs-Kirche. Da geht es auch viel um Alltagsorganisation, aber die Betreuung ist nicht mehr so intensiv“, erklärt Zillner.

Auch bei Hans Blöchls Klienten hat die Hilfe zur Selbsthilfe vielfach funktioniert. „In Lechhausen ist die Lage eigentlich entspannt“, sagt der Rentner, der vor allem bei syrischen Flüchtlingen in der Eppaner Straße, einer der drei städtischen Unterkünfte in Lechhausen, unterwegs ist. „Viele sind inzwischen anerkannt und weggezogen. Manchen helfe ich noch, aber das sind dann Freunde.“ In Lechhausen organisierten die Ehrenamtlichen etwa eineinhalb Jahre lang eine wöchentliche Konversationsrunde, in der über Staatssysteme, Religion, Gender – eben über Leben in Deutschland – diskutiert wurde.

Er kam mit dem Fahrrad

Auch Oberbürgermeister Kurt Gribl besuchte den Kreis, der sich im Mehrgenerationentreff traf. „Was am meisten Eindruck bei den Leuten hinterließ: Er kam mit dem Fahrrad, allein. Das hatten sie noch nie gesehen. In Syrien kannten sie Amtsträger – wenn überhaupt – nur in Limousine und mit Bodyguards“, erzählt Blöchl.

Seit 2016 ist der Rentner zusätzlich im Präsidium des Turnvereins TSG und motiviert junge Männer zum Mannschaftssport. Ringen, sagt er, sei derzeit der Renner. In Haunstetten leben derzeit noch etwa 200 Menschen in den sieben, von der Stadt angemieteten Unterkünften. Auch von ihnen sind viele anerkannt, dürften also ausziehen. Und so ist die Wohnungssuche laut Eva-Maria Noppen-Eckart ein wichtiges Hilfsangebot der dortigen Ehrenamtlichen.

Nach aktuellen Zahlen vom August lebten etwa 2000 zum Teil anerkannte, zum Teil noch im Asylverfahren stehende oder auch abgelehnte Geflüchtete in den insgesamt 49, über alle Stadtteile verteilten Häusern. In der Stadt gibt es derzeit 49 städtische Flüchtlingsunterkünfte. 38 von diesen mit aktuell 1002 Bewohnern verwaltet die Stadt für die Regierung von Schwaben. Von diesen stehen laut Sozialreferat 260 Menschen noch im Asylverfahren; 560 haben bereits eine Anerkennung und dürften also ausziehen, sobald sie eine Wohnung finden. Bei 200 von ihnen handelt es sich um nachgereiste Familienangehörige.

