vor 24 Min.

Es geht wieder auf die Straße

Mai-Kundgebung der Gewerkschaften

Von Michael Hörmann

Europa und die anstehende Europawahl stehen im Mittelpunkt der 1.- Mai-Feiern des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Da macht Augsburg keine Ausnahme. „Wir gehen am 1. Mai gemeinsam auf die Straße, weil wir den Tag der Arbeit zum Tag der europäischen Solidarität machen“, sagt Silke Klos-Pöllinger. Die DGB-Kreisvorsitzende will mit den Mitstreitern der DGB-Aktion „klare Kante gegen Rechts“ zeigen. Die Gewerkschaft sage Nein zu Intoleranz, Nationalismus, Rassismus und Rechtspopulismus.

Im Aufruf des Gewerkschaftsbundes wird ein Treuebekenntnis zu Europa abgegeben: Wenn es die EU nicht gäbe, müsste man sie erfinden, heißt es darin. Silke Klos-Pöllinger verweist auf Aspekte, wie Europa in das Leben jedes Menschen eingreift. Dies zeige sich auch in der Arbeitswelt. So habe die EU die Wochenarbeitszeit begrenzt und Ansprüche auf Ruhezeiten, bezahlten Urlaub und Schutzmaßnahmen für Nachtarbeiter ausgebaut. Die EU wirke sich zudem auf Betriebsabläufe aus. Das EU-Recht verhindere, dass Unternehmen bei einer Insolvenz ihren Sitz in einen anderen Mitgliedsstaat verlegen, um dort von günstigeren nationalen Gesetzen und Auflagen zu profitieren.

Bei der Mai-Kundgebung werden aber auch örtliche Themen angesprochen. Es gelte auch weiter, gegen den angekündigten Stellenabbau bei Fujitsu, Kuka und Premium Aerotec vorzugehen, heißt es.

Der Demonstrationszug startet am Mittwoch, 1. Mai, um 10 Uhr am Gewerkschaftshaus am Katzenstadel 34. Die Teilnehmer ziehen dann zum Rathausplatz. Hier beginnt um 10.45 Uhr die Kundgebung. Auch Oberbürgermeister Kurt Gribl wird sprechen. Hauptrednerin ist Luise Klemens, die Landesbezirksleiterin von Verdi.

Gegen 12.15 Uhr beginnt ein Kulturprogramm auf dem Rathausplatz. Musik und Poetry Slam gehören zum Angebot. Ähnlich wie in früheren Jahren gibt es am Rathausplatz auch Verpflegungsstände.

Bereits am Montag, 29. April, findet um 19 Uhr im Rathaus ein Empfang zum Tag der Arbeit statt. Veranstalter ist die Stadt Augsburg. Beginn ist um 19 Uhr im Goldenen Saal. Erwartet werde viele Betriebsräte, Personalräte und Gewerkschaftsvertreter. (möh)

Themen Folgen