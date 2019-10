30.10.2019

„Es ist ein Verfahren, das die Partei zum Laufen bringt“

Augsburgs SPD-Vorsitzende Ulrike Bahr äußert sich zur anstehenden Personalentscheidung auf Bundesebene

Die SPD sucht eine neue Parteiführung. Zwei Duos sind noch im Rennen. Wie bewerten Sie als Augsburgs SPD-Vorsitzende den Auswahlprozess?

Sehr positiv, sehr demokratisch, sehr offen. Auch sehr mutig von allen Kandidierenden, und eine große Verantwortungsbereitschaft der Kandidatenpaare. 13 Regionalkonferenzen, quer durch die ganze Republik, stießen auf sehr großes Interesse bei den Mitgliedern. Alle hatten die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Frei nach dem Motto „Mehr Demokratie wagen“, das gefällt mir außerordentlich gut.

Wie ist die Ausgangslage vor der Stichwahl?

Die Ausgangslage bewerte ich offen und derzeit schwer vorhersehbar.

Kann die Abstimmung der Mitglieder auch als Abstimmung über die Große Koalition in Berlin verstanden werden?

Zunächst einmal nein. Die Mitglieder werden befragt zu den Duos. Und deren Positionen lassen sich nicht reduzieren auf GroKo ja oder nein. Hier geht es um mehr, nämlich die Ausrichtung der Partei für die nächsten Jahre über die Große Koalition hinaus.

Und wie steht es hier um Olaf Scholz?

Es ist ja bekannt, dass Olaf Scholz zu den glühenden Verfechtern der Großen Koalition gezählt werden kann. Andererseits habe ich bisher nicht gelesen, dass das andere Paar derzeit sofort aus der GroKo aussteigen möchte. Aussteigen wäre auch schwierig, da die Abstimmung dann in der Tat nur mehr zu einer Abstimmung über den Verbleib in der GroKo werden würde. Das würde mir zu kurz greifen.

Wie bewerten SPD-Mitglieder in Augsburg das Verfahren?

Es wird ständig darüber diskutiert. Anfangs war die Skepsis eher groß, weil es neu ist und auch viel Geld kostet. Mittlerweile ist es durchweg akzeptiert und wird als Chance begriffen und auch die eigene Verantwortung dabei gesehen. Es ist ein Verfahren, welches die Partei zum Laufen bringt. Argumente werden ausgetauscht, es gibt eine lebhafte Diskussion. Insbesondere die jüngeren Mitglieder können sich für das neue Online-Abstimmungsverfahren begeistern. Ältere Mitglieder schwören hingegen vermehrt noch auf den guten alten Brief.

Sagen Sie, wen Sie wählen?

Nein – und ich spreche auch keine Empfehlung aus. Jedes Mitglied soll selbst entscheiden, dies ist eine Mitgliederbefragung. Eine Wahl findet so und so erst auf dem Parteitag in Berlin statt, wo ich als Delegierte dabei sein werde. Interview: Michael Hörmann

