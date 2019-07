vor 15 Min.

Es staut sich kilometerlang auf der B17 in Augsburg - und zwar noch lange

Die erwarteten Verkehrsbehinderungen zwischen den Anschlusstellen Eichleitnerstraße und Messe sind eingetreten. Die schlechte Nachricht: Das geht jetzt so bis 30. Juli.

Von Michael Hörmann

Augsburg ist seit Montag wieder fester Bestandteil in den Verkehrsnachrichten: Die Baustelle an der B17 zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe führt seit Montag zu langen Staus. Autofahrer brauchen viel Geduld. Eine halbe Stunde Zeitverzögerungen müssen sie zu den Stoßzeiten einplanen, wenn sie an dieser Stelle unterwegs sind. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen.

B17 in Augsburg: Die Fahrbahn wird saniert

Grund ist die Fahrbahnsanierung zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe. Eine Fahrbahnseite ist komplett gesperrt. Auf der anderen Fahrbahnseite wird jetzt der Verkehr in beide Richtungen geführt. Stoßstange an Stoßstange geht es voran. Und dies wird noch einige Zeit dauern. Die Arbeiten dauern bis 30. Juli, heißt es. Es gibt zwei Bauphasen mit einer unterschiedlichen Verkehrsregelung.

Bauphase 1 Sie läuft seit Montag und dauert bis Mittwoch, 17. Juli. In diesem Zeitraum finden die Arbeiten auf der Westfahrbahn (Richtung Landsberg) statt. Eine Auf- und Abfahrt von der Eichleitnerstraße und Rumplerstraße ist in diesem Bereich Richtung Landsberg nicht möglich. Die Umleitung wird über die Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Bürgermeister-Ulrich-Straße eingerichtet.

Bauphase 2 Sie startet am Donnerstag, 18. Juli. Ab dann wird die Ostfahrbahn (stadteinwärts/Richtung A 8) gesperrt. Die Auf- und Abfahrten in diesem Bereich Richtung stadteinwärts sind nicht möglich. Die Umleitung wird ebenfalls über die Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Bürgermeister-Ulrich-Straße eingerichtet. Die Arbeiten sollen am 30. Juli abgeschlossen sein.

