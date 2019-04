vor 32 Min.

Es wird kühler in der Region - und könnte richtig ungemütlich werden

Der Temperatursturz kommt in Augsburg und der Region ganz sicher. Doch ob auch mit Schauern oder im Allgäu gar mit Schnee zu rechnen ist, bleibt ungewiss.

Zu Beginn der Woche konnten die Augsburger noch entspannt in der Sonne sitzen und brauchten dabei nicht mal eine Jacke. Das soll sich ändern. Diplom-MeterologeJürgen Schmidt vom Wetterkontor erklärt, was auf Ausgburg und die Region in dieser Woche noch zukommt.

Aktuell wird Augsburg eingerahmt von Hochdruckgebiet "Jana" im Osten und Tief "Philipp", das westlich der Region liegt, sagt der Meteorologe. Am Mittwoch erwarten die Region eine Tageshöchsttemperatur um die 16 Grad und leichter Föhn. Von Westen zieht dann eine schwache Kaltfront heran, die kaum Schauer mit sich bringt. Es bleibt also noch eher trocken.

Unsichere Wetterlage am Donnerstag: Kühle Temperaturen und eventuell Schauer

"Der Donnerstag könnte ungemütlich werden", meint Schmidt. Dann könne die Kaltfront durch die Region ziehen und vereinzelt Schauer bringen. Die Temperatur stürzt auf sieben Grad ab. Die genaue Entwicklung, also ob und wie stark die Kaltfront die Region treffen wird, sei aber noch ungewiss, meint Schmidt. "Die Temperaturen gehen deutlich zurück, das ist sicher", sagt der Wetterexperte.

Die Nächte bleiben vorerst mild. In den Nächten auf Donnerstag und auf Freitag sinken die Temperaturen auf sechs Grad. Am Wochenende geht es sogar runter auf null bis ein Grad. Frostgefahr besteht laut Schmidt in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag.

Im Allgäu könnte es Schnee und frostige Nächte geben

Die Situation für das Allgäu sieht ähnlich aus. Am Mittwoch wird es in Kempten föhnig, bei maximal 15 Grad tagsüber. Am Donnerstag könnte es sogar Schnee geben, je nachdem, wie sich die Grenzwetterlage entwickelt, sagt der Experte. Wenn es nicht gut läuft, werden die Nächte im Allgäu dann ungemütlich bei Temperaturen um die null Grad.

Der Freitag kann in Augsburg wechselhaft werden. Die Aussichten für das Wochenende: Am Samstag liegt die Maximaltemperatur bei elf Grad, am Sonntag sogar bei 14 Grad. "Danach gibt es eine Ostwetterlage, es wird trocken", sagt Schmidt. Das Allgäu wird dann ebenfalls wieder einen Temperaturanstieg erleben, meint der Meteorologe. (lesa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen