Europa hält in großem Stil Einzug in Augsburg

Der Europatag in Augsburg hat Tradition. Am Samstag, 4. Mai, findet er wieder statt. Dieses Mal geht es acht Schauplätze, der Rathausplatz ist mit dabei.

Der Europatag am Samstag in Augsburg hat eine Dimension wie nie zuvor. Eine Kampagne lässt sich die Stadt einiges Geld kosten.

Von Michael Hörmann

Am Sonntag, 26. Mai, findet die Europawahl statt. Mehr als 190000 Augsburger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2014 lag in Augsburg bei gerade mal 36,3 Prozent. Für Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl ist dies ein „wahrlich wenig erfreuliches Ergebnis“. Die damalige Wahlbeteiligung werde dem Stellenwert Europas nicht gerecht. Es gehe darum, bei der anstehenden Wahl am 26. Mai mitzumachen. „Ich kann nur an jeden Augsburger appellieren, seine Stimme abzugeben“, sagt Gribl.

Um das Interesse für Europa und die anstehende Europawahl zu wecken, startet die Stadt jetzt eine Kampagne. Große Plakate, kleinere Broschüren, Radiospots und Zeitungsanzeigen stimmen auf die Wahl ein. Zentrale Aktion ist der große Europatag am Samstag, 4. Mai. Er stößt in neue Dimensionen vor. Dieses Jahr gibt es an acht Schauplätzen, die über die Innenstadt verteilt sind, ein mehrstündiges Programm. Es ist nicht mehr allein der Rathausplatz, an dem sich das Geschehen abspielt. Aber auch vor dem Rathaus wird am Samstag wieder für Europa geworben.

Die Kampagne kostet 50000 Euro

Die Kampagne kostet. 50000 Euro sind es in der Summe, die nebst Werbung für ein breites Veranstaltungsprogramm in den nächsten Wochen bis zur Wahl ausgegeben werden. Neben dem Europatag gibt es eine Europawoche(4. bis 13. Mai) mit rund 100 Veranstaltungen. Verantwortlich für das Programm ist das städtische Europabüro unter Leitung von Markus Hodapp. Das Büro sitzt im Rathaus. Es wird jährlich mit EU-Geldern in Höhe von 40000 Euro unterstützt. Die Arbeit des Büros soll aber nicht allein im Stadtgebiet zu spüren sein. Der Einzugsbereich gilt für ganz Schwaben.

50000 Euro für eine Kampagne seien sicherlich viel Geld, bestätigt OB Gribl. Augsburg zeige sich hier als „bekennende, europäische Stadt“. Es gehe aus seiner Sicht darum, die Gedanken, die ein vereintes Europa beinhaltet, den Augsburgern näherzubringen.

Geschehen wird dies jetzt vor allem am großen Europatag. Das Europabüro und die Europa-Union haben das Programm ausgearbeitet. Eröffnet wird der Europatag am Samstag um 11 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City–Galerie. Zu Gast ist Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Europa-Inseln an acht verschiedenen Plätzen rücken europäische Themen in den Mittelpunkt. Auf diesen Inseln finden kleine Europafeste statt, die laut Hodapp zum Mitmachen, Verweilen und Diskutieren einladen.

An acht Schauplätzen läuft das Programm

Am Willy-Brandt-Platz steigt ein buntes Europafest, hier sind auch die politischen Parteien vertreten. Den Rathausplatz hat die bayerische Staatskanzlei als Partner in Anspruch genommen. Hier fährt ein Europa-Bus vor. Veranstaltungsorte sind ferner Königsplatz, Manzu-Brunnen, Martin-Luther-Platz, Stadtbücherei, Holbeinplatz und Bahnpark. „Augsburg feiert Europa“ lautet das Motto. Gefeiert wird am Samstag von 11 bis 16 Uhr.

