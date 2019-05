15:00 Uhr

Europatag in Augsburg: "Die Wahl ist wichtiger denn je"

Mit einem Europatag ist Augsburg am Samstag in eine Woche mit Veranstaltungen zu dem Thema gestartet. Bei Bürgern kommen die Aktionen in der Innenstadt gut an.

Von Ina Marks

Eine Windböe reicht um das geordnete Europa am Rathausplatz durcheinander zu bringen. Die blauen Fähnchen mit gelben Sternen und Broschüren weht es von einem der Stehtische an den Ständen. Helfende Hände greifen zu, um die Sachen aufzuheben. „So soll es halt sein. Ein Durcheinander, aber mit Zusammenhalt“, kommentiert ein Mann doppeldeutig. Wer am Samstag in die Stadt ging, kam an Europa nicht vorbei. Auch in den nächsten Tagen dreht sich in Augsburg vieles um Europa.

Zwei Wochen vor der Wahl am 26. Mai ist Augsburg am Samstag mit einem Europatag in eine ganze Europawoche gestartet. An acht verschiedenen Stationen in der Innenstadt, wie etwa am Rathaus-, Holbein-, Martin Luther- und Königsplatz, werden Menschen auf die Bedeutung der Europäischen Union aufmerksam gemacht. „Es ist eine Verpflichtung, Europa mitzugestalten. Die Wahlen sind richtungsweisend, ob wir ein Europa des Zusammenhalts haben“, betont Oberbürgermeister Kurt Gribl zum Auftakt am Willy-Brandt-Platz.

An jeder Ecke Augsburgs eine Begegnung mit Europa

Dort ist eine große Bühne für verschiedene Darbietungen aufgebaut. Etwa für einen tschechischen Schulchor, der nicht nur "Freude, schöner Götterfunken" gekonnt singt. Vereine und Parteien präsentieren sich an Ständen. Mit Aktionen und qualifizierten Informationen könnten die Menschen an jeder Ecke Augsburgs Europa begegnen, sagt Gribl, der die Veranstaltungsreihe lobt. Bei einigen Bürgern kommt der Europatag am Samstag gut an.

Anna Felfeli und Jakob Bihlmayer etwa wollten gerade mit den Fahrrädern zum Einkaufen fahren. Doch als sie am Platz vor der City-Galerie Kurt Gribl reden hören, halten sie an. Die Europawahl sei dieses Mal wichtiger denn je, sagen die 29- und der 33-Jährige unisono. „Allein durch den Brexit und den rechten Aufschwung in vielen Ländern nimmt man das Thema Europa auch verstärkt war“, so Bihlmayer. Für ihn gewinne Europa als Friedensprojekt immer mehr an Bedeutung. Die 69-jährige Brigitte Krisch aus Göggingen findet es höchste Zeit, dass mit Aktionen wie der Europawoche Reklame für die bevorstehende Wahl gemacht wird.

Anna Felfeli und Jakob Bihlmayer verfolgen die Auftaktveranstaltung auf dem Willy-Brandt-Platz. Die Augsburger finden die Europawahl wichtiger denn je. Bild: Michael Hochgemuth

Schockiert über den Aufschwung der Rechtspopulisten

Sie sorgt sich nämlich ebenso über den Rechtsrutsch in einigen Ländern. „Deshalb gehe ich auf alle Fälle wählen.“ Für Dennis Weber ist es wichtig, dass bei der Europawahl den gemäßigten Parteien der Rücken gestärkt wird. „Egal ob grün, gelb, rot oder schwarz. Denn es schockiert mich, dass überall die Rechtspopulisten hochkommen“, meint der 38-jährige Familienvater. Beim Spaziergang durch die Stadt kommt man am Samstag an vielen Ecken mit Europa in Berührung. Und sei es nur in Form eines ungarischen Kesselgulaschs, das das Freiwilligenzentrum am Holbeinplatz anbietet. Viel Programm ist auf dem Rathausplatz geboten.

Neben einem Kletterturm zieht dort ein alter Bus die Aufmerksamkeit auf sich. Europabus steht groß auf dem einstigen Berliner Liniengefährt aus den 70er Jahren. Das Bayerische Bündnis für Toleranz tourt mit dem doppelstöckigen Oldtimer während der bayernweiten Europawochen durch verschiedene Städte. Während draußen das Wetter immer ungemütlicher wird, wird es im Bus voller.

Im Europabus auf dem Rathausplatz wird in einer Runde über die EU diskutiert. Bild: Michael Hochgemuth

"Früher gab es sogar in den Bergen Grenzkontrollen"

Wenn es um Europa geht, ruckt man eben zusammen. Gerade diskutieren in einer Runde Jugendliche, junge und ältere Erwachsene über die Vorzüge der EU. „Dass man heute zum Skifahren mal eben nach Österreich fährt, ist für uns ganz normal“, meint ein Besucher. „Aber früher gab es sogar auf den Bergen noch Grenzkontrollen. Das hat mir mein Opa erzählt.“ Thorsten Frank steht derweil auf dem Rathausplatz und macht Fotos.

Der Vorsitzende der Europa-Union Augsburg freut sich über den Tag, der lange im Voraus vorbereitet wurde, wie er berichtet. Der Verein hat gemeinsam mit dem Europe Direct-Informationszentrum der Stadt Augsburg den Europatag organisiert. Mit dem Auftakt am Samstag dauert die Europawoche noch bis Montag, 13. Mai. Das Programm bietet Konzerte, Führungen, Diskussionsrunden bis hin zu Sprach- und Kochkursen.

Genauer Informationen über Veranstaltungen finden Sie unter www.augsburg.de/europawoche.

