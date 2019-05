vor 54 Min.

Europawahl: Das Interesse an der Briefwahl ist in Augsburg groß

Die Stadt verschickt deutlich mehr Unterlagen als noch im Jahr 2014. Über die Wahlbeteiligung sagt dies aber nicht viel aus. Warum es dieses Mal weniger Wahlbezirke gibt.

Von Michael Hörmann

Europa wählt. In der Stadt Augsburg sind etwas mehr als 190000 Frauen und Männer aufgerufen, über die Zusammensetzung des europäischen Parlaments abzustimmen. Die Europawahl findet am Sonntag, 26. Mai, statt.

Europawahl in Augsburg: Ein Teil der Augsburger hat bereits gewählt

Ein Teil der Augsburger hat bereits gewählt. Die Wähler nutzten die Möglichkeit der Briefwahl. Dabei zeichnet sich ein Trend ab: Die Zahl der Briefwähler wird deutlich höher liegen als bei der Europawahl 2014. Dies sagt Dieter Roßdeutscher, der städtische Wahlleiter, auf Anfrage: „ Bei der Europawahl 2014 lag die Zahl der ausgegebenen Briefwahlunterlagen zwei Wochen vor der Wahl bei 15600, der Stand dieses Jahr liegt im gleichen Zeitraum bei 27625 Anträgen.“ Nun müssen die Bürger allerdings auch die beantragten Unterlagen ausfüllen und abschicken. Zur Briefwahl nennt Roßdeutscher eine weitere Zahl: „Im Jahr 2014 hatten wir bei der Europawahl insgesamt 22000 Briefwahlunterlagen ausgegeben.“

Die Nachfrage zur Briefwahl sei ungebrochen groß, informiert Roßdeutscher: „Wir stellen fest, dass der Bürger unabhängig von der Wahl, also egal ob Bundestag, Landtag oder eben jetzt Europawahl von der Möglichkeit der Briefwahl mit den vielen Möglichkeiten die Briefwahlunterlagen beantragen zu können, gerne und immer öfter Gebrauch macht.“

Europawahl in Augsburg: 144 statt 207 Wahlbezirke

Dass die Zahl der Briefwähler höher ist als beim letzten Mail, ist also absehbar. Über die Höhe der Wahlbeteiligung lassen sich daraus allerdings keine Rückschlüsse ziehen. Sie lag im Jahr 2014 bei 36,3 Prozent in Augsburg. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) hatte zuletzt an die Bürger appelliert, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Mit einem großen Europatag und weiteren Veranstaltungen bei einer Europawoche warb die Stadt für den europäischen Gedanken. Am Wahltag haben die Wahllokale wie immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt im Stadtgebiet Augsburg insgesamt 144 Wahlbezirke. Bei der Europawahl im Jahr 2014 waren es dagegen noch 207. Da es nur einen Stimmzettel gibt, auf dem lediglich ein Kreuz zu machen ist, nimmt die Auszählung nicht allzu viel Zeit in Anspruch, heißt es zur Begründung aus dem Bürgeramt, warum die Stadt Augsburg die Zahl der Wahlbezirke reduziert hat. An den Örtlichkeiten der einzelnen Wahllokale ändert sich nichts. Rund 1200 Wahlhelfer werden in Augsburg am 26. Mai bei der Europawahl im Einsatz sein.

