vor 36 Min.

Evakuiertes Haus: Sanierungsplan verzögert sich

Statiker entdecken bei Untersuchungen Dinge, die sie optimistisch stimmen. Diese Erkenntnisse bringen den Zeitplan durcheinander. Was die Stadt für die Bewohner unterdessen tut.

Von Michael Hörmann

Wie geht es weiter mit dem evakuierten Haus am Oberen Graben 8? Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Stadt Augsburg nun bekannt gegeben, dass sich eine endgültige Entscheidung weiter verzögert.

Es laufen weiterhin intensive Untersuchungen, in welcher Form das gegenwärtig leer stehende Haus zu sanieren ist. Auch über die Kosten lasse sich dann erst Konkretes sagen, wenn der Sanierungsaufwand feststehe, hieß es am Donnerstag.

Bewohner sind anderweitig untergebracht

Das Gebäude musste an einem Freitagabend Anfang November kurzfristig evakuiert werden, weil es einsturzgefährdet war. Die 21 Bewohner, zumeist ältere Personen, leben bis auf Weiteres in städtischen Alten- und Pflegeheimen. Geschäftsleute, die das Gebäude auch verlassen mussten, sind ebenfalls an anderen Standorten in der Stadt untergebracht.

Einsturzgefahr besteht mittlerweile nicht mehr, da entsprechende Sicherungsarbeiten zügig vorgenommen wurden. Zuletzt war Sozialreferent Stefan Kiefer, in dessen Zuständigkeit das Objekt liegt, davon ausgegangen, dass im Dezember klar sein werde, wie es dauerhaft weitergehen soll.

Schnellere und wirtschaftliche Sanierung

Nun gibt es eine Änderung: Wie die Stadt informiert, haben Fachleute bei der Verfüllung der Hohlräume im evakuierten Haus Kiespackungen unter den vorhandenen Fundamenten entdeckt. Aus baufachlicher Sicht könnte dies für die erforderliche Instandsetzung der Fundamente eine insgesamt risikoärmere, schnellere und wirtschaftlichere Lösung als die bislang angedachte Variante ermöglichen. Allerdings bleibt noch offen, um welche Zeitersparnis es konkret gehen werde. Es bestehe demnach Hoffnung auf ein alternatives und bauwerksverträglicheres Instandsetzungskonzept, dessen Umsetzung weniger Zeit in Anspruch nehmen könnte, als bislang angenommen, heißt es dazu. Zur Absicherung ihres Befundes haben die beauftragten Statiker daher weiteren Untersuchungsbedarf zur Gründungssicherung angemeldet, um die Sachverhalte zweifelsfrei feststellen und ihre Relevanz bewerten zu können.

Das Haus gehört einer von der Stadt Augsburg verwalteten Stiftung und wird vom Wohnungs- und Stiftungsamt verwaltet. Laut Stiftungsamtsleiter Dieter Uitz lassen sich zum Sanierungsumfang keine endgültigen Angaben machen. Dass diese Situation für die ausgelagerten Bewohner und Geschäftsleute unerfreulich sei, unterstreicht Uitz: „Für sie ist diese Situation alles andere als angenehm und schwer erträglich. Wir bedauern diese Umstände sehr.“

Sanierungskonzept bis Mitte Februar

Die Auswertung der Ergebnisse werde voraussichtlich erst Ende Januar abgeschlossen sein, sagte Uitz am Donnerstag. Dies hätte zur Folge, dass das Sanierungskonzept bis Mitte Februar 2019 vorliegen werde. Klar ist: Das Haus ist nicht vor oder während der Baumaßnahme zur Sicherung der Fundamente bewohnbar.

Die Mieter seien von der Stadt bereits über den Stand der Entwicklungen in persönlichen Gesprächen informiert worden. Zusätzlich gab es ein Schreiben, in dem auf weitere Aspekte Bezug genommen wird. Zumindest in einem Punkt kommt die Stadt den Bewohnern entgegen: Für Januar wird nun eine weitere kontrollierte Begehung in das Haus organisiert. Das heißt, Bewohner können nach ihren eigenen Räumen schauen und gegebenenfalls Dinge mitnehmen, die sie bislang zurückgelassen haben. Das Haus wird von einem Sicherheitsdienst bewacht.

Themen Folgen